Teröristi Ayvalık’ta CHP’liler saklamış

Bursa'da infaz koruma memurlarının servisine ve İzmir Buca Cezaevi'ndeki polis memurlarının servisine yapılan bombalı saldırıların faillerinden Cebrail Gündoğdu'nun yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Eylemin failleri Tanya kod adlı Seda Baykan İzmir Dikili'de Mehmet Mustafa U. ile birlikte yakalanmıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Mustafa U'ya ait hücre evinde kaldığı tespit edilen MLKP'nin Fakirlerin Ezilenlerin Silahlı Kanadı (FESK) yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve İnterpol tarafından Turuncu kategoride aranan Zafir Emre kod adlı Cebrail Gündoğdu'yu da 22 Ekim'de yakalamıştı.

HEPSİ TEK TEK BELİRLENDİ

Cebrail Gündoğdu ile irtibatlı 8 kişi de aynı gün İzmir ve Balıkesir Emniyet Müdürlükleri'nin operasyonlarıyla yakalandı. Terörist Gündoğdu'ya Ayvalık'ta yardım eden ve evlerinde saklayan kişilere yönelik Balıkesir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmanın ardından gözaltına alınan 8 kişi arasında CHP üyeleri çıktı.

MLKP'LİLERİN PARMAK İZİ

Gündoğdu'ya yardım eden isimler arasında gözaltına alınan Rana İ'nin Ayvalık'ta yaşadığı, kızının aynı operasyon kapsamında İzmir'de gözaltına alındığı ve 2012 yılında CHP Ayvalık İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, halen CHP Balıkesir Ayvalık Teşkilatı'nın aktif üyesi olduğu da belirlendi. Ayvalık Belediyesi'ne ait Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde Destek Personeli olarak çalışma kaydı bulunan Rana İ'nin geçmiş dönemlerde de yine belediyeye ait şirketlerde çalıştığı tespit edildi.

Rana İ'nin son 1 yıl içerisinde Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in de aralarında bulunduğu, Ayvalık Belediyesi ve belediyeye ait olduğu bilinen şirket çalışanlarıyla irtibatı da ortaya çıktı. Rana İ'nin evinde yapılan aramalarda MLKP terör örgütü Eş Başkanı Başak Şahin Duman ve Bursa'da eylem yapan örgüt mensubu Dilek Arsu'nun parmak izleri tespit edildi. Ayrıca Rana İ'nin örgütsel faaliyetlerin icrasını sağlamak amacıyla kızı Dilara Su K, Tuğba E. ve Umur Ö'ye örgütsel talimatlar verdiği ve yönetici konumunda bulunduğu değerlendirildi.

YARDIM VE YATAKLIK

Terörist Gündoğdu'yu Ayvalık'taki evinde sakladığı belirlenen ve tutuklanan Tuğba E'nin de halen CHP Balıkesir Ayvalık Kadın Kolları üyesi olduğu, Ayvalık Belediyesi iştiraki olan şirkette Destek Personeli olarak çalıştığı ortaya çıktı. Geçmişte de belediyeye ait şirketlerde çalışan Tuğba E'nin bir dönem de Ayvalık Kent Konseyi Kadın Meclisleri içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Tuğba E'nin Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in de aralarında bulunduğu belediye ve belediyeye ait olduğu değerlendirilen şirketlerde çalışan kişilerle de irtibatı belirlendi. Tuğba E'nin Gündoğdu'ya yer temin ettiği, HTS kayıtlarında Cebrail Gündoğdu ile aynı yerde baz verdiği, ikametinde yapılan aramalarda Gündoğdu'nun parmak izleri tespit edildi.

KAMERA İLE TESPİT EDİLDİ

GÖZALTINA alınan isimlerden Umur Ö'nün de Rana İ. ve Tuğba Ö. gibi Ayvalık'ta yaşadığı, halen CHP Balıkesir Ayvalık Teşkilatı aktif üyesi olduğu, 2011 ile 2019 yılları arasında Ayvalık Belediyesi'ne ait olduğu değerlendirilen şirketlerde çalıştığı tespit edildi. Umur Ö'nün Cebrail Gündoğdu'nun barınma ve lojistik ihtiyaçlarını karşıladığının kamera görüntüleri ile tespit edildiği, örgütsel faaliyetlerin icrası amacıyla Rana İ, Dilara Su K.ve Tuğba E. ile irtibatının olmasının da örgüt ile olan bağını ve irtibatını ortaya koyduğu belirtildi.

HÜSEYİN KILIÇ