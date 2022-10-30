İzmir Depremi 117 kişiyi hayattan kopardı! Bilirkişi raporlarının ortak sonucu: Standartlara uygun olmayan malzeme

BARIŞ SİTESİ İÇİN BELEDİYE GÖREVLİLERİNE DAVA AÇILDI

Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi'nin B, C ve D blokların alt katlarının çökmesi sonucu ise 11 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Sitenin A blokunda hasar oluşmazken, ölüm ve yaralanmalardan dolayı binanın müteahhidi, fenni mesulü ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı ancak faillerin belirlenememesi ya da şüphelinin hayatta olmaması gibi nedenlerle dava açılamadı. Belediye görevlileri ile ilgili dosya ise Memur Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildi.



Hazırlanan bilirkişi raporlarında binaların statik, etriye, bina yer değiştirme ve deprem yük hesaplarının 1975 tarihli Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun yapılmadığı belirtildi.



Barış Sitesi'nin, inşaat tarihi itibariyle Karşıyaka Belediyesi sınırları dahilinde olduğu belirtilirken, ruhsatların verildiği dönemde belediyede şüphelilerden H.K.'nin "mimar statüsünde imar müdürü", K.T.'nin "inşaat mühendisi statüsünde imar müdürü", S.B.U.'nun da "müdür yardımcısı" olarak görev yaptığı kaydedildi.

Ruhsatın düzenlenmesinde memur olarak A.İ.'nin, inşaat mühendisi olarak F.Z.'nin, mimar statüsünde şube şefi olarak da F.P.U.'nun görev aldığı belirtilen iddianamede sanıklar H.K., K.T., S.B.U., A.İ., F.Z. ve F.P.U.'nun Türk Ceza Kanunu'nun 257/1 maddesi gereğince "görevi kötüye kullanma" suçundan ayrı ayrı 6 aydan 2 yıla kadar cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilerek şüpheliler hakkında dava açıldı.