İzmir Depremi 117 kişiyi hayattan kopardı! Bilirkişi raporlarının ortak sonucu: Standartlara uygun olmayan malzeme

HEM YAPI SAHİBİ, HEM MÜTEAHHİT, HEM SÜRVEYAN
Bayraklı ilçesinde yıkılan ve 11 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı'nın sorumluları için açılan davada da karar verildi.
İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamada, iddianamede binanın müteahhidi olduğu ifade edilen Mustafa Yılmaz, savunmasında, binanın müteahhidinin kendisi olmadığını ifade ederek, "Mal sahibi olarak binanın daha sağlam olması için mücadele ettim" dedi.
Yargılama sonunda mahkeme heyeti, Mustafa Yılmaz'a 15 yıl hapis cezası verdi. İnşaat mühendisi Ali Özsoy'a 10 yıl, yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Pervis Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezaları verildi. Heyet, yüksek jeoloji mühendisi A.D., kooperatif üyesi A.Y., yapının fenni mesulü olarak görevlendirilen E.İ., binanın kat karşılığı yapımını üstlenen kooperatifin de başkanlığını yapan K.K., kooperatif yöneticisi Z.Y. ile zemin etüdü raporunda imzası bulunan inşaat mühendisi P.U.'nun beraatine hükmetti.
Mahkemenin 120 sayfalık gerekçeli kararında, yargılama süreci alınan bilirkişi raporuna değinildi. Binanın çökme nedeninin beton basınç dayanımının (10,9 megapaskal) proje dayanımından (20 megapaskal) küçük gerçekleşmesi olduğu kanaatine varıldığı belirtildi. Kararda, "Bu dayanımın, duvarların ve perde sistemlerini tamamen veya kısmen ortadan kaldırılarak zayıf kat etkisi meydana getirmesinden kaynaklı olarak binadaki yatay deprem yüklerini karşılayamaz hale getirdiği ayrıca düşey taşıyıcı elemanlarının temel filiz donatıları projesinde belirtilen donatılarla karşılaştırılmış olup bazı elemanlarda bir miktar fazla donatı bazı elemanlarda ise bir miktar eksik donatı bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Yılmaz'ın yetkisi olmadığı halde yapı sahibi olarak aynı anda yapı müteahhitliğini de üstlendiği, binaya sürveyan atamadığı, bütün alım, satım, imal ve inşaat işlerini sürveyan olarak takip ettiği vurgulandı. Kararda, Binanın '1975 Deprem Yönetmeliği' tasarım kriterlerini tam olarak sağlamadığı da ifade edildi.