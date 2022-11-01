İzmir Büyükşehir’den vatandaşa Expo davası

İzmir'in 2026 yılında ev sahipliği yapmaya hak kazandığı Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO'sunun (Botanik EXPO) Yeşildere'de yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Haziran ayında askıya çıkarılarak kesinleştirilmişti. Plan değişikliği ile halihazırdaki 5 binlik planlarda 'turizm amaçlı toplu işyeri küçük sanayi sitesi' ve 'yeşil alan' olan parsellerin EXPO alanlarına dönüştürülmesi hedefleniyor. Söz konusu parsellerin plan değişikliği İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinde tartışmalara neden olmuş ve Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nı karşı karşıya getirmişti.



İÇERİK VE İŞLEMLERE İTİRAZ

Plan değişikliği Mayıs ayındaki olağan meclis toplantısında oy çokluğu ile geçmişti. Meclis'te ret oyu kullanan AK Partili ve MHP'li üyelerin temel gerekçesi, planın içeriğine ve kamulaştırma işlemleriydi. EXPO 2026'nın yapılmasının planlandığı parsellerin büyük bir kısmı şahıs mülkiyetindeyken alanda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi'ne ait parseller de bulunuyor.



KAMULAŞTIRMA BAŞLADI

Planların onaylanarak askıya çıkarılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, EXPO 2026 için kamulaştırmaya başlama kararı aldı. Bu kapsamda projelendirilen "Melez rekreasyon alanı" planı içinde bulunan yol ve otopark alanlarında kalan parseller için kamulaştırma işlemleri başlatıldı. Kamulaştırma kararı Encümen tarafından alınarak harekete geçildi.



BAZI KİŞİLER UZLAŞMADI

Ancak kamulaştırma sürecinde bazı vatandaşların İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzlaşı çağrısını kabul etmediği öğrenildi. Uzlaşı çağrısının kabul edilmemesi üzerine Büyükşehir cephesinden dava hamlesi geldi. Büyükşehir kimi hak sahiplerine karşı 'kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili' davası açtı. Dava açılan vatandaşlara tebligat gitti. Vatandaşların hangi gerekçe ile uzlaşıyı kabul etmediği ise öğrenilemedi. Öte yandan planlara karşı yaptıkları itirazlar Meclis'te görülmeyen vatandaşların da söz konusu planları yargıya taşımak için harekete geçtiği öğrenildi.

HANGİ BÖLGEDE OLACAK?

EXPO 2026'nın Şehitler Korusu ve Kadifekale'nin güneyinde heyelan nedeniyle boşaltılarak ağaçlandırma faaliyetlerine devam edilen alanla bütünleşecek şekilde Atatürk Maskı'nın altından başlayarak İZBAN hattı ile Meles Deresi ve Yeşildere Caddesi arasında kalan bölgeyi kapsaması planlanıyor. Söz konusu alanın toplam büyüklüğü ise yaklaşık 100 hektar.

5 MİLYONA YAKIN ZİYARETÇİ

İzmir'in EXPO 2026'ya ev sahipliği yapması, uzun süredir devam eden temaslar sonucunda Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edilmişti. 1 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında "Uyum İçinde Yaşamak (Living in Harmony)" ana temasıyla yapılacak Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO'sunu 4 milyon 700 bin kişinin ziyaret etmesi öngörülüyor.