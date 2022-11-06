İzmir’in sağlıkta yeni hedefi haftada 300 bin randevu

İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop'un Ankara'ya atanmasının ardından, Manisa'dan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Doç. Dr. Emre Erkuş, sıra dışı çalışma tarzı ve uyguladığı yöntemlerle adından söz ettiriyor. Sade vatandaş gibi hastanelere girip sıra alan ve sorunları yerinde tespit eden Erkuş, hastanelere yaptığı bu ziyaretlerin ardından kentin haftalık 170 bin olan hasta randevu sayısını 270 bine kadar çıkardı. Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Emre Erkuş, hastaların randevu alamama gibi artan şikayetleri sonrası mesai sonrasında da sistemi açtıklarını söyledi. Erkuş "Hastanelerimizde boşta hekim olmayacak, hastanede kullanılmayan atıl bir oda asla olmayacak. Hekim arkadaşımızın eğer o gün ameliyatı yoksa veya tek ameliyatı varsa mutlaka poliklinik yapıp hasta bakacak" dedi.



SIRA DIŞI ÇALIŞMA SİSTEMİ

Görev yaptığı illerde hem mesleki hemde idarecilik alanında başarılarla adından söz ettiren Doç. Emre Erkuş, göreve başladığı günden itibaren, tüm hastane ve Aile Sağlık Merkezlerine giderek denetim ve teftişleri bizzat hasta gibi sıraya girerek kendisi yaptı. Erkuş, bu sıra dışı yaklaşımı ile hastaların da sevgisini ve takdirini kazandı.







"Yerinde ve anında tespit, bizi çözüme ve başarıya götürür" diyen İzmir İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, hastanelerde hastalarla sohbet ederken, rahatça nasıl randevu alacaklarını da bizzat kendi cep telefonundan gösteriyor.

BÜTÜN ÇABALAR HASTA MEMNUNİYETİ İÇİN

"Boşta hekim, hastanede kullanılmayan boş oda istemiyoruz" sloganı ile çalıştıklarını belirten Emre Erkuş "İzmirlilere nasıl daha iyi hizmet ederiz, bunun planlamasını yapıyoruz. Tüm ilçe sağlık müdürü arkadaşlar ve yardımcılarımızla birlikte bir hastaya daha nasıl randevu veririz, hasta memnuniyetini nasıl arttırırız, bunun için" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL / ÖZEL HABER