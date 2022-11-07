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İzmir'de 1 ayda 3 defa mühürlenen kıraathaneye kumar baskını! Hiçbir şey onları durdurmuyor

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 1 ayda 3 kere mühürlenen kıraathanede mühür bozularak yeniden kumar oynatıldı. İhbar üzerinde harekete geçen ekipler, 47 kişiyi tombala oynarken suçüstü yakaladı.

İHA

07.11.2022, 11:49

İzmir’de 1 ayda 3 defa mühürlenen kıraathaneye kumar baskını! Hiçbir şey onları durdurmuyor

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde, İ.A. isimli şahsa ait son 1 ay içerisinde 3 defa mühürlenen kıraathanede mührün bozularak tekrar kumar oynandığı bilgisini aldı. Ekipler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon için harekete geçti. Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kırklar Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekiplerince adrese baskın yapıldı.



MASALARIN ALTINA SAKLANDILAR
Yapılan baskında, 47 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Bazı kişilerin masaların altlarına saklanması dikkat çekti. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara ise toplam 85 bin 493 TL idari para cezası uygulanırken, işletme tekrar mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan 18 adet materyale el konuldu. Sürekli mührü bozan şüpheli İ.A. hakkında, "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçundan adli işlem yapıldı. Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, işletme içerisinde yapılan kimlik sorgulamasında, 3 farklı suçtan aranan ve hakkında 1 yıl 61 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan E.Ş. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kumarbazlar durmuyor! Mührü bozarak tekrar kumar oynattılar

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