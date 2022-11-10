İzmir depremi suskun fayları aktifleştirdi

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 2 yıl önceki 6.6'lık yıkıcı depremin, Tuzla fayının kuzeydoğu ucundaki 'çiçek yapısının' aktif hale geçerek Buca fayı gibi binlerce yıldır suskun fayları aktifleştirdiğini söyledi. Buca'daki 4.9'luk sarsıntı sonrası bölgede bir deprem fırtınası yaşandığına dikkati çeken Prof. Dr. Sözbilir, "Yani bu çiçek yapısının içerisindeki birçok fay, deprem fırtınasına neden oluyor. Bu fayların 5.5 ve üstü yıkıcı deprem üretme kapasitesi yok. Panik yapacak bir durum yok" dedi.

Türkiye tatbikata hazırlanıyor

12 KASIM'DA TATBİKAT VAR

Fayların birbirini tetiklediğini hatırlatan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Buca fayının Tuzla fayı ile bağlantısı bulunuyor. Bütün bu yapı, bir çiçek yapısını andıran şekilde gelişmiş durumda. Tuzla fayının 7 büyüklüğünde bir deprem üretebildiğini biliyoruz. Bu depreminde yakın bir zamanda olması beklenmiyor. Ancak biz toplum olarak depreme hazırlıklı olmalıyız. Bunun için yapılması gereken çalışmalar var. Onlardan birini 12 Kasım'da ülke olarak AFAD tarafından düzenlenecek olan tatbikatta gerçekleştireceğiz. Deprem öncesi, sırası ve sonrasında ne yapmamız gerektiğini anlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

EGE DENİZİ YOK OLUYOR!

TÜRKIYE'DE 10 ayda 17 bin adet depremin meydana geldiğini ve bunun çok ciddi rakam olduğuna dikkat çeken Elazığ Jeoloji Mühendisler Odası Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş, "Bu, zeminde, binada, yapıda ve tabiatta bir yorgunluğa sebep oluyor. Bu demek oluyor ki 6 ile 6.5 büyüklüğündeki bir deprem daha büyük hasarlara ve ölümlere yol açacaktır" diye konuştu.

ÖTE yandan, Arap levhasının hareketliliğinden dolayı sürekli Türkiye'nin bulunduğu Anadolu levhasını sıkıştırdığını ve yılda 20 ile 30 santim arasında batıya, Yunanistan'a doğru kaydırdığını belirten Daş, yüz binlerce yıl sonra Ege Denizi'nin yok olacağını ve Türkiye'nin Yunanistan ile kara komşusu olacağını belirtti.