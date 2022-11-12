Sayıştay’dan İZFAŞ’a uyarı! Tunç Soyer’in başkanlığı mevzuata aykırı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Fuarcılık Şirketi İZFAŞ'ı denetleyen Sayıştay, çarpıcı tespitlere ulaştı. Sayıştay, hazırladığı denetim raporunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aynı zamanda şirket yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyor olmasının mevzuata aykırı olduğuna dikkat çekti.



TOPLAM VARLIKLARIN ÜÇTE BİRİ

Denetçi raporunda şirketin geçtiğimiz yıl 70 milyon 941 bin 484 Türk Lirası zarar ettiği belirtildi. İZFAŞ'ın alacaklarının 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla tutarının 27 milyon 808 bin 850 TL olduğuna dikkat çeken denetçi, bu tutarın toplam varlıkların yüzde 31'ine denk geldiğine dikkat çekti. Raporda bu alacakların 25 milyon 543 bin 63 TL tutarındaki kısmının ise vadesinin geçtiğini belirten denetçi, şirketin alacaklarının takibini yapmadığına işaret etti. Raporda ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aynı zamanda İZFAŞ'ın yönetim kurulu başkanlığı görevini de yürütmesinin yasal olarak mümkün olmadığına dikkat çekildi. Sayıştay raporda yer alan diğer bir bulguya göre ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 99.95 oranında hissesine sahip olduğu İZFAŞ şirketini hukuka uygunluk ve iç kontrol sistemi kapsamında denetlemediğini ortaya koydu. Denetçi raporunda iç denetçi görevlendirmesi yapılmadığına dikkat çekti. Şirket üst üste dönemlerde artan tutarlarda zarar ettiği ve sermaye kayıpları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinden sermaye transferi aldığı halde, 2021 yılında Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ile birlikte ayrıca 392 bin 809 TL tutarında ücret ödendiği bilgisine yer verildi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR SATIŞA DOYMUYOR

Bugüne kadar belediyeye ait çok sayıda daire ve arsayı satan Başkan Tunç Soyer, 19 arsayı daha satışa çıkardı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları satmaya doyamadı. Bugüne kadar kentin çeşitli kesimlerinde binin üzerinde daire ile bir o kadar arsayı encümen aracılığı ile satışa sunan ve belediyenin taşınmazlarını bir bir satmaya devam eden Soyer, şimdi de Bornova, Buca ve Çiğli'de toplam 19 arsayı satışa çıkardı. Bornova'nın Ergene ve Evka 3 mahallelerinde birer, Buca'nın Kızılçullu Mahallesi'nde bir, Kocatepe Mahallesi'nde 7, Tınaztepe Mahallesi'nde 2 ve Çiğli Büyükçiğli Mahallesi'nde de 7 olmak üzere toplam 19 'arsa' büyükşehir belediyesi tarafından encümen aracılığı ile satışa sunuldu.



31 MİLYON LİRALIK ARSA SATIŞTA

SOYER'IN satılığa çıkardığı, büyüklükleri 105 ile 358 metrekare arasında fiyatları da 1 milyon 12 bin TL ile 2 milyon 817 bin TL arasında değişen taşınmazların 23 Kasım'da belediye encümeni aracılığı ile satılacağı belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu satışlardan 31 milyon 518 bin lira gelir elde etmesi bekleniyor. 2 kat ve 5 kat olmak üzere çeşitli yapılaşma izinleri bulunan alanların satışı, açık artırma usulü ile yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi son olarak geçtiğimiz günlerde Bornova'da muhammen bedeli 26 milyon lira olan konut imarlı arsayı satışa çıkarmıştı.

AK Partili Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu ve Soyer’e sordu: Nerede bu vadi?

Hayde bre Soyer kim tutar seni!