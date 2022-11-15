Tüplü dalışta kalbine yenildi

Tüplü dalış yapmak için Kayseri'den İzmir'in Karaburun ilçesine gelen 40 yaşındaki iş adamı Hasan Basri İnce, denizde kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir danışmanlık şirketinin kurucu ortağı olan İnce'nin dalış sırasında mı yoksa dalıştan sonra mı kalp krizi geçirdiğinin belirlenmesi için kesin otopsi raporunun beklendiği öğrenildi. Yetki belgesi askıya alınan dalış merkezinin ise olaydan 15 gün sonra yetkilerinin tekrar aktif hale getirilmesi ve faaliyetlerine devam etmesi kafalarda soru işareti bıraktı.

ARKADAŞLARIYLA GELMİŞTİ

Olay, geçen 22 Ekim'de İskele Mahallesi'ndeki dalış eğitmeni H.A'ya ait dalış merkezinde meydana geldi. Kayseri'den arkadaşları ile birlikte tüplü dalış yapmak için İzmir Karaburun'a gelen Hasan Basri İnce, iddiaya göre dalıştan sonra aniden fenalaştı, kalbi durdu. Duran kalbi deniz kıyısında tekrar çalıştırılan İnce, tedavi için kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde olaydan bir gün sonra vefat etti.

YETKİLERİ YENİDEN AKTİF

Bir yönetim ve danışmanlık şirketinin kurucu ortağı olan İnce'nin aynı zamanda Kayseri'de Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) üyesi ve İnsani Yardım Vakfı'nda (İHH) arama kurtarma ekibi gönüllüsü olduğu belirtildi. İnce, memleketi Kayseri'de kılınan cenaze namazı sonrası İnce Asri Mezarlığı'na defnedildi. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı dalış merkezinin bu süreçte yönetmelik gereği tedbir amaçlı yetki belgesinin askıya alındığı ancak olaydan 15 gün sonra yetkilerinin yönetmelik ve talimatlara uygun olmayan bir şekilde tekrar aktif hale getirilerek, faaliyetlerine devam ettiği de iddia edildi.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

İnce'nin derinlik sınırları ihlal edip dalış sürecinde mi yoksa kıyıya dönerken mi kalp krizi geçirdiğinin belirlenmesi için başlatılan soruşturmanın sürdüğü, iş adamanın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği ifade edildi.

'DALIS MERKEZİNİ YANILTTI' İDDİASI

TALİHSİZ adamın tüplü dalış yapabilmek için başlangıç seviyesi olan 1 yıldız dalıcı sertifikasına sahip olduğu ancak dalış merkezine 2 yıldız dalıcı sertifikası olduğunu beyan ettiği öne sürüldü. Uzmanlar, 1 yıldızlı dalıcının en fazla 18 metreye kadar, 2 yıldızlı dalıcının ise 30 metreye hatta eğitim için 40 metreye kadar derin dalış yapabildiğini aktardı.

METİN BURMALI