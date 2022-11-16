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Haberler İzmir İzmir'de yılbaşı öncesi ekiplerden dev operasyon: 4 ton sahte şarap ele geçirildi

İzmir'de yılbaşı öncesi ekiplerden dev operasyon: 4 ton sahte şarap ele geçirildi

İzmir'de yılbaşı yaklaşırken ekipler sahte içkiye yönelik operasyonlarını sıklaştırdı. Bergama'da ekipler yaptığı operasyonda 4 ton sahte şarap ele geçirdi. İzmir polisi bu operasyonla muhtemel bir facianın da önüne geçmiş oldu.

İHA

16.11.2022, 10:54

İzmir’de yılbaşı öncesi ekiplerden dev operasyon: 4 ton sahte şarap ele geçirildi

Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte içkiden kaynaklı muhtemel zehirlenme ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla operasyonların düğmesine bastı. Bergama ilçesinde harekete geçen ekipler, şüpheli A.Y.'nin tespit edilen adreslerinde eş zamanlı baskınlar yaptı.

Yapılan operasyonda, 1 adet tabanca, çok sayıda 2 litrelik, 1,5 litrelik, 70 CL'lik ve bidonlar içerisinde satışa hazır halde 4 ton 102 litre sahte şaraba el konuldu. Baskınlarda yine boş şişeler, cam şişeleri kapatmaya yarayan kapüşonlarda ele geçirildi.

Merdiven altı olarak üretilerek depolanan şarapların, tüketilmesi halinde insan sağlığına çok ciddi zararları olduğu belirtildi. İzmir polisi bu operasyonla muhtemel bir facianın da önüne geçmiş oldu.

İzmir'de sahte içkiden ölüm şüphesi

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