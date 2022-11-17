İzmir turizmine kruvaziyer şoku

Yazık, İzmir'in makus talihi bir türlü değişmiyor! Kuşadası Limanı'nda yaşanan sorunlar nedeniyle İzmir'i uğrak yeri haline getirdikten sonra seferlerine 6 yıl ara veren dev kruvaziyer gemilerine tam tekrar kavuştuk derken yine kötü bir haberle sarsıldık. 2023 yılında İzmir Limanı'na yapılan 31 kruvaziyer seferi rezervasyonunun 14'ünü yapan Costa Fortuna gemisi, bunları iptal etti. Bu da 30-40 bin turistin İzmir'e gelmemesi anlamına geliyor.

17 SEFER DE BELLİ DEĞİL

Diğer yandan 2023 için geriye kaldı sadece 17 sefer. Onların da zaten büyük çoğunluğu bin yolcunun altında kapasitesi olan gemilerce Kuşadası Limanı'nda yer bulunamadığı için yapılan rezervasyonlar. Gelmelerine yakın Kuşadası'nda yer açılması halinde de oraya gidecekler. Kuşadası seçeneği varken İzmir'e gelmezler... Çünkü, Kuşadası Efes ve Meryem Ana Evi'ne İzmir'den çok daha yakın... Kruvaziyerler niye İzmir'e gelmiyor? Neden rezervasyonlarını iptal ediyorlar? Sebebi çok basit... Çünkü İzmir'in bir hikayesi yok, İzmir yurtdışında tanınmıyor da ondan...

30-40 YILDIR ÇİVİ ÇAKILMADI

İzmir'i 30-40 yıldır yönetenler bırakın bir hikaye yaratmayı, bu yönde bir adım bile atmadı. İzmir'de ne Agora ne Kemeraltı ne de Kadifekale bu halleriyle başlı başına bir hikaye sunmuyor turistlere... Yüksel Çakmur'dan Burhan Özfatura'ya, Ahmet Piriştina'dan Aziz Kocaoğlu ve şimdi de Tunç Soyer'e kadar hiçbir Büyükşehir Belediye Başkanı İzmir'e hikaye kazandırmak için bir şey yapmadı.

BU KOKUYA MI GELECEKLER?

Kentte üstyapı da altyapı da fecaat halde... Gecekondu yığınları sarmış kentin dört bir yanını. Kentsel dönüşüm 30 yıldır yerinde sayıyor. Körfez ve derelerdeki kötü koku bir ara azalmıştı, şimdi son bir-iki yıldır yeniden hortladı. Kentin en büyük arıtma tesisinin bile atık suları doğru düzgün arıtmadan Körfez'e deşarj ettiği anlaşılalı çok olmuyor. Allah aşkına mantıklı olalım, o gemi ve turistler, bu kötü koku için mi gelecekler İzmir'e? Eğer, bu kötü kokudan kurtulmaz ve İzmir'e bir hikaye kazandıramazsak kruvaziyer gemileri bundan sonra da hiç gelmez, boşuna beklemeyelim!

TURİZMCİLER İSYANDA

Rezervasyon iptallerini dün İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizm Derneği Başkanı Korhan Bilgin ile konuştuk. İzmir'in en büyük sorununun bir hikaye oluşturamaması olduğunu vurgulayan Bilgin, yıllar önce bu yönde adımlar atılsaydı belki şu an bir hikayeye sahip olunabileceğini ancak bugün de hikaye oluşturmak için hiçbir adımın atılmadığını ifade etti. Kruvaziyer firmaları ve tur operatörlerinin potansiyel kruvaziyer yolcularına düzenli olarak anket yaparak nereyi görmek istediklerini sorduklarını anlatan Bilgin, "İnanın İzmir'i seçenekler arasına bile koymuyorlar. İzmir yurtdışında da hiç tanınmıyor" dedi.

KEMERALTI VE KORDON

İzmir'in kruvaziyer firmalarına hala Efes ve Meryem Ana Evi üzerinden pazarlama yaptığını ifade eden Bilgin, "Oysa orası Kuşadası ile özdeşleşmiş halde. Araları 15 dakika. Buralara Kuşadası'ndan gitmek varken neden turistler İzmir'deki trafiğin içine sokulsun. Siz önce Kemeraltı'nızı düzeltip onu pazarlayacaksınız. Ancak Kemeraltı'nda ne olduğunu hala anlatamıyoruz. Kordonboyu'nda ne olduğunu gösteremiyoruz. Turistlere İzmir'e geldiklerinde spesifik olarak ne yiyebileceklerini sunamıyoruz. Bakın, İzmir'de bir müze bile yok. Etnografya Müzesi'ne giden turistler, 'Işıkları bile açık değil' diyerek isyan ediyor" dedi

'İPTALLERİ DE AÇIKLAYIN'

İzmir'in tanıtımı için başta yurtdışı fuarlara katılmak üzere yoğun çaba sarf etmesi gerektiğini vurgulayan Bilgin, şöyle devam etti: "Örneğin İzmir'i tanıtmak için bir İzmir Vakfı kuruldu. Ancak başına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ağabeyi Onur Soyer getirilmeye çalışıldı. Buraya ayrılan para ile bugüne kadar ne yapıldı? Diyorlar ki, 'Visitizmir isimli bir aplikasyon oluşturuldu. O dünyanın her yerinde olan bir uygulama. Üstelik de yurtdışındaki insanlara hitap etmiyor. Ancak İzmir'e gelen turistlere nereye gidebileceklerini göstermek için hazırlanmış bir şey. İzmir'i tanıtmak için fuarlara katılmanız ve kruvaziyer firmalarının destinasyon sorumlularını yakın markaja alıp profesyonelce sunum yapmanız gerekiyor. Bu yapılmıyor. Peki İzmir Vakfı'nın bütçesi nereye gidiyor? İzmir'in tanıtımı için hangi reklam filmi çekildi, yurt dışında nerede yayınlandı? Her şeyden önemlisi de İzmir'e bir hikaye oluşturmak için yıllardır neden adım atılmıyor?"

Başkan Soyer'in geçtiğimiz aylarda İzmir'de 2023 için yapılan 31 kruvaziyer rezervasyonunu bile kendine mal etmek için açıklamalar yaptığını ifade eden Bilgin, "Kente, 'İzmir'i kruvaziyer gemilerinin vazgeçilmez limanı yapacağız' şeklinde afişler astı. Kendisine en büyük kırgınlığımız 31 gemiyi başarı kabul edip kendileri getirmiş gibi lanse etmesi. Eee madem o gemilerin rezervasyonunu kendi başarınız olarak gösterdiniz, o zaman çıkın da bu iptallerin neden olduğunu da açıklayın da görelim!" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ