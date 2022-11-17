İzmir’den Bursa’ya ölüm kargosu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde önceki gece sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., M.A. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan 14 kişiden Şakir Çelik, Erol Oktay ve Necip Cece yaşamını yitirdi. 49 yaşındaki Fuat İşcen de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölü sayısı böylece 4'e çıktı. Tedavileri süren 10 kişiden 3'ünün ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bursa Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatılması üzerine, zehirlenen kişilerin sahte içkiyi hastanede tedavi gören Fuat İşcen ve ağabeyi Kamil Cihat İşcen ile Raif Aytaç'tan (45) aldıklarını tespit etti. Metil alkolü ise Oktay Yüce (43) isimli şüphelinin İzmir'den Bursa'ya kargo ile gönderdiği belirlendi. Yüce İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere Bursa'ya götürülen Yüce ile gözaltında bulunan Aytaç çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (METİN BURMALI)

4 TON SAHTE ŞARAP

İzmir'in Bergama ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, toplam 4 ton 102 litre sahte şarap ele geçirildi. Polis Bergama'da oturan A.Y.'nin sahte içki üretimi yapıp, sattığı bilgisi sonrası harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda toplam 4 ton 102 litre sahte şarap, 159 mantar, 70 cc'lik 338 adet boş cam şişe, 889 adet şişeleri kapatmaya yarayan kapüşon ve ruhsatsız 1 toplu tabanca ele geçirildi. A.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Muğla'da da CAN ALDI

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde sahte alkol kullanan iki kişiden biri hayatını kaybederken diğeri ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 58 yaşındaki marina görevlisi Hasan Rıfat Tumanbay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kullandığı sahte alkol sebebiyle fenalaşarak yoğun bakıma alınan Ahmet B ise henüz hayati tehlikeyi atlatamadı. ( ADEM ÜLKER )

SAĞLIKLA OYNUYORLAR

AYDIN'IN Köşk ilçesinde jandarma ekiplerince bir depoda yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere olduğu değerlendirilen 210 kilogram sahte bal ele geçirildi. Jandarma ekiplerince el konulan sahte ballar, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken olayla ilgili göz altına alınan N.K hakkında adli işlem başlatıldı. (KAZIM YÖRÜKCE)

EMEKLİ AVCISI ÇETE YAKALANDI

EKONOMİK durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren emekli 330 vatandaşa kömür satışı adı altında yüksek faizle borç para vererek borçlandırıp senet imzalatan veya muvafakatname alarak maaşlarının tamamına veya bir kısmına icra yoluyla kesinti koydurup maddi ve manevi mağdur edip, toplamda tüm mağdurlardan yaklaşık 6 milyon TL haksız kazanç elde eden tefeci çetesi yakalandı. Yakalanan çete üyelerinin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet ve evrak ele geçirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkeme kararı ile yapılan operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 15 adet borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda ele geçirildi. Zanlılar işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek. (FATİH ŞENDİL)