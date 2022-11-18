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Haberler İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda yine aynı görüntü! Esnafın yağmur çilesi

Kemeraltı Çarşısı’nda yine aynı görüntü! Esnafın yağmur çilesi

İzmir’de öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanakta tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın bazı sokak ve dükkanları suyla doldu. Esnaf, ellerine aldıkları kova ve küreklerle yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.

İHA

18.11.2022, 18:15 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022, 18:17

Kemeraltı Çarşısı’nda yine aynı görüntü! Esnafın yağmur çilesi

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, dün İzmir'e şiddetli sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Beklenen yağış öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Zaman zaman gök gürültüsüyle birlikte şiddetlenen yağış özellikle kıyı kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin en önemli alışveriş noktalarından tarihi Kemeraltı Çarşısı da şiddetli yağıştan nasibini aldı. Manifaturacı esnafının yoğun olduğu sokak sular altında kaldı.

Tıkanan rögarlar nedeniyle sular dükkanların içine kadar girdi. Esnaf, ellerine kova, kürek ve fırçaları alarak dükkanlarına dolan suları boşaltmaya çalıştı.



Dükkanını su basan esnaflar, "Her yağmurda burası aynı oluyor. Her yağmurda bunu çekiyoruz biz. Biraz yağmur yağınca burası suyla doluyor" diye konuştu.

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