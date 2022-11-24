“Büyükşehir’in kararı tarihe saygısızlıktır”

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" çerçevesinde önce Konak'ta Tüm-Yerel-Sen ve Memur- Sen temsilcileriyle bir araya geldi, daha sonra Urla'da üye ve esnaf ziyareti yaptı. Burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sürekli, son dönemde Klazomenai Antik Kentinin imara açılacağı iddialarına değindi.

Sürekli, "Göstermelik gerekçelerle, hiçbir sakıncası ve hukuki engeli olmayan 1 metrekare alanın imara açılmasını 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına aykırı bulan CHP'li İzmir Büyükşehir'in buradaki hukuksuzluğa göz yumarak imar değişikliği yapması, tarihe saygısızlık ve rant fırsatçılığından başka bir şey değildir. Kaldı ki bu plan değişikliği daha önce meclise sunulmuş ve reddedilmiştir. Cumhur İttifakı olarak sonuna kadar 'Hayır' dediğimiz bu değişikliğin 10 ay önce oy birliğiyle reddedilmesine rağmen bugün hangi gerekçelerle kabul edildiği, adrese teslim bir planlama olduğu gün gibi ortadadır" dedi.