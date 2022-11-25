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Haberler İzmir AK Partili Sürekli: Seferihisar'ın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi

AK Partili Sürekli: Seferihisar'ın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ‘Karınca Modeli’ saha çalışması kapsamında, Seferihisar’da incelemelerde bulundu. Esnaf ve STK üyeleri ile bir araya gelen Sürekli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce iki dönem Seferihisar Belediye Başkalığı görevini yürüten Tunç Soyer’e yüklendi. “2009 yılından bu yana Seferihisar’ın başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gelmedi” diyen Sürekli; “Seferihisar; yerel idarenin CHP’ye geçmesi ile birlikte 3. dönemdir naçar! Tunç Soyer’le başlayan kayıp yılların telafisi bir yana; borç batağında kıvranıyor. Sorunlar, boyu aşmış. En kötüsü; vatandaş belediyede derdini anlatacak muhatap bulamıyor. CHP’li Belediye; iki dönemlik ‘kendin çal kendin oyna’ durumundan, ‘gölge belediyeye’ dönüşmüş! Ancak, Seferihisar yalnız değil. Hükümetimiz, elini ilçeden bir an çekmiyor. Pek çok yatırım hayata geçerken, yenileri de yolda” diye konuştu.

25.11.2022, 14:09

AK Partili Sürekli: Seferihisar’ın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi

Seferihisar'ın 30 ilçe içinde en büyük hezimeti yaşayan ilçelerden biri olduğuna dikkat çeken AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, şöyle konuştu; "2009 yılından bu yana Seferihisar'ın başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gelmedi. Hemşehrilerimiz halen bu enkazın altında. Şimdi, aynı dertten İzmir'in tamamı muzdarip. Halka ve kente hizmet etmeye niyetsiz, üretmeyen, liyakatsız, denetimsiz, şaibeli, savurgan, sat-satçı bir belediyecilik örneği var karşımızda. Üstelik iflah olmaz bir biçimde. Soyer'in Seferihisar'a bıraktığı miras bundan ibaret. 10 yıllık başkanlığına dönüp baktığımızda; belediyenin imar turizmli arsalarının haraç mezat satışı, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek alarak hayata geçirdiği ama bugün kapısına kilit vurulan mezbaha ve et entegre tesisi, buharlaşan tonlarca mazot gibi şaibelerle, fiyaskolarla karşılaşıyoruz. Yarın İzmir'e de dönüp baktığımızda aynı tabloyu göreceğiz. Tek eserleri; batık bir büyükşehir belediyesi, taş üstüne taş koyulmamış, en küçük sorunu çözüme kavuşturulmamış bir İzmir olacak.''

SEFERİHİSAR DEĞİL SAFARİHİSAR

Başkan Sürekli; öğretmenler günü nedeniyle ilçede yaşayan emekli öğretmenleri de ziyaret ederek, Cumhuriyet Meydanı esnafı ile sohbet etti. İlçe esnafının son ziyaretindeki benzetmesini tekrar ettiğini ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ''Esnafımız diyor ki 'Yolların hali aynı. City Slow dediler ama burayı yaşanmaz hale getirdiler. Tam bir Safarihisar oldu.' Seferihisar'da yerel hizmette değişen bir şey olmamış. Öte yandan, 20 Milyon TL borcu, 10 yıl boyunca sattığı 500 Milyon TL'nin üzerindeki satışlarıyla ödeyemeyip devrettiği gibi; ilçeye de tek çivi çakmamış. Turizmin, tarih ve doğanın odaklarından Seferihisar bunu mu hak ediyor?! Yolları ve alt yapısı perişan. Arıtması yok, otopark sorunu had safhada, trafik ve çevre kirliliği almış başını gitmiş. Kayıtsız bir belediye yönetimi. Mezarlık sorununu yıllardır çözemeyen bir yerel idare. Güzelim ilçemize reva gördükleri işte bu. Tunç Soyer, geçen hafta yapılan Mandalina Şenliği'nin açılışında 'Seferihisar'ı ve Seferihisarlıları çok özledim.' diyor ama; görünüyor ki, Seferihisarlılar onu çok özlememiş. İlçe halkı, hizmeti özlemiş, yatırım özlemiş, dikkate alınmayı, değer görmeyi özlemiş." diye konuştu.

DEVLET YATIRIMLARI HIZ KESMİYOR

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; İZEKO Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Ogün Tarhan'ı ziyaret ederek üyeler ve önceki dönem teşkilat yöneticileriyle de bir araya geldi. Seferihisar programı kapsamında Balıkçı Barınağı Projesini de yerinde inceledi. Sürekli; yaptığı görüşmelerde, ilçedeki devlet yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek şu bilgileri verdi; "İlçemize yeni bir adalet sarayı kazandırdık. İzzet Gül Stadyumu, Halk Kütüphanesi ve 18 yaş üstü Engelli Merkezi'ni halkımızın hizmetine sunduk. Seferihisar Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümünü yeniledik. Karakayalar'dan Doğankent Sitesi kavşağına kadar olan yaklaşık 15 kilometrelik güzergâhın yol yapımı çalışmalarıyla birlikte ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarını tamamladık. DEÜ Spor Bilimleri Fakültesi'ni Seferihisar'a taşıdık. Hükümetimiz Seferihisar'dan hiç elini çekmedi. Şehit Osman Koç Stadyumu, İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Gödence-Gölcük Göleti, Elektrik ve Doğalgaz altyapı çalışmaları devam ediyor. İlçemizdeki yatırım hamlemiz, yeni proje ve hizmetleri de hedefliyor. Sırada; Doğanbey Payamlı Ürkmez Sanayi Sitesi, Balıkçı Barınağı, Kapalı Spor Salonu, Sığacık Balıkçı Barınağı, TOKİ Seferihisar Etabı, Sığacık Millet Bahçesi ve yeni Seferihisar Devlet Hastanesi var. Neyin sözünü verdiysek bir bir yapacak ve Seferihisar'ın hizmetine sunacağız. Halkımızın yıllardır dinmeyen hizmet isyanı, 2024'te bizimle son bulacak. Bu özlemi, ihtiyaç ve heyecanı vatandaşlarımızın yaklaşımlarında, söylediklerinde görüyoruz"

SANAYİ SİTESİ ESNAFINA MÜJDE

Seferihisar Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya gelen Başkan Sürekli, esnaftan gelen talep ve önerileri dinlerken, sanayi sitesi esnafına müjde verdi. Sanayi içinde trafiği azaltacak projenin hazırlandığını belirten Sürekli, ''Karakayalar Bölgesi'nden Seferihisar girişine bir kavşak yapılacak. Proje çalışmasını Karayolları Bölge Müdürlüğü'müz başlattı. Böylelikle Karakayalar bölgesinde oturan vatandaşlarımız, sanayi bölgesine girmeden evlerine ulaşacak. Sanayide de trafik olmayacak. Merkezi idare olarak üstümüze düşeni yapıyoruz.'' dedi. Başkan Sürekli, günün son programında ise Urla'da, Yarımada İlçe Başkanları ile Bölge İlçe Başkanları toplantısı gerçekleştirdi. Çeşme, Karaburun, Urla, Seferihisar, Güzelbahçe İlçe Başkanları ile toplantısında teşkilat çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Başkan Sürekli, teşkilatlardaki heyecan ve motivasyonun üst seviyede olmasının memnun edici olduğunu belirtti.

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