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Haberler İzmir AK Partili Sürekli: Seferihisar yalnız değil yeni yatırımlar yolda

AK Partili Sürekli: Seferihisar yalnız değil yeni yatırımlar yolda

26.11.2022

AK Partili Sürekli: Seferihisar yalnız değil yeni yatırımlar yolda
AK Parti İzmir İl Başkanlığı, 'Karınca Modeli' saha çalışması kapsamında, programını Seferihisar'da gerçekleştirdi. İlçede gün boyu ziyaretprogramını gerçeklerde bulunan Başkan Kerem Ali Sürekli, Balıkçı Barınağı Proje alanında da incelemelerde bulundu. Seferihisar'ın yerel sorunlarının önceki dönemlerden bugüne artarak süregeldiğini belirten Sürekli, "Seferihisar, yerel idarenin CHP'ye geçmesi ile birlikte 3. dönemdir naçar! Tunç Soyer'le başlayan kayıp yılların telafisi bir yana; borç batağında kıvranıyor. Sorunlar, boyu aşmış. En kötüsü vatandaş belediyede derdini anlatacak muhatap bulamıyor. CHP'li belediye iki dönemlik 'kendin çal kendin oyna' durumundan, 'gölge belediyeye' dönüşmüş! Ancak, Seferihisar yalnız değil. Hükümetimiz, elini ilçeden bir an çekmiyor. Pek çok yatırım hayata geçerken, yenileri de yolda" diye konuştu.
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