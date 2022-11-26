İzmir’de elektrik kesintisi 26 Kasım Cumartesi

NARLIDERE
26.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMTEPE,ÇATALKAYA,NARLI,HUZUR,ÇATALKAYA MAHALLELERİ,TUNA CADDESİ,EMEKLİ SANDIĞI HUZUEREVİ ŞEHİTLİK,DOĞU,AHMET RASİM,HAKAN TÜRKSEVER,TAŞDEMİR,URLA YOLU,MİTHATPAŞA CADDESİ,EDİP AKBAYRAM,SÜMBÜL,ZAMBAK, HAVACILAR,HAKAN,YETİŞEN,TÜRKSEVER, DOĞU, MALAZGİRT,SÜRGÜ,ÇELEBİ,ÜNSAL,YETİŞEN,NESİMİ,HACI,NAMIK, SÜMBÜL,EDİP BEY,GÜNAYDIN,MARTI, DOĞU,ZEYTİN DALI,SEDA,UFUK,VOLKAN,ŞENKULHARMAN,DİCLE,ARAS,DİYAR,DOSTLAR,GEDİZ, BEDRETTİN CÖMERT,ÖZGÜR,KÜLTÜR,OZAN,DEMET,MARABA,ŞENEL,SEDEF SOKAKLAR VE CİVARI,EMN. MÜD. REHABİLİTASYON MERK.
26.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 2.İNÖNÜ,ÇAMTEPE,ATATÜRK MAHALLELERİ,SS.NARKENT KONUT YAPI KOOP.,ERDAL İNÖNÜ,27 MAYIS CADDELERİ,ABDİ İPEKÇİ CADDESİ, SS.NARKENT KONUT YAPI KOOP. ,(MALTEPE,ZİRVE, YENİOLUŞUM, ŞİRİNGÜL,ALTINOVA),OTUZ AĞUSTOS,KESTANE, AKKOYUN,MANZARA,DAĞDELEN, ÖZ-4,SERPİL, CANİK, SÖNMEZ,SUNA,SERPİL,MUSA, ANTEP,ÖZ KILIÇ,BATTAL, GAZİ,NENE HATUN,DADAŞ,ABDİ İPEKÇİ,SEYRAN, VADİ,ILGAZ, MEZARLIK, TEPE,GÜMÜŞ,LALE,UĞURLU,BAĞIMSIZ,DADAŞ,YÖRÜK ALİ EFE,SEYRAN, EGE-1,CEYLAN,ÇAYIRLI,ŞİNASİ, EGE,SEYRAN,GÖKÇE,KÜME SOKAKLAR VE CİVARI, II.İNÖNÜ İLKÖĞRETİM OKULU,SAĞLIK OCAĞI VE CİVARI,DORUK HARFİYAT İNŞ.GIDA LTD. ŞTİ.
26.11.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LİMANREİS MAHALLESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ ,TUNÇ,DEMİR,KARAKUŞ,AYDIN,KAZIM KARABEKİR, SEYİYHAN,CENGİZ TOPÇU SOKAKLAR VE CİVARI
26.11.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LİMANREİS MAHALLESİ,MENEKŞE,IŞIK,KIBRIS,YALI,KAZIM,AYDIN,KARABEKİR, SEYİTHAN,CENGİZ TOPEL,SELDA BAĞCAN,BİLGİ,HASAN ALİ YÜCEL SOKAKLAR VE CİVARI