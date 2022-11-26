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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 26 Kasım Cumartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 26 Kasım Cumartesi

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 26 Kasım Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

26.11.2022, 09:24

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 26 Kasım Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 26 Kasım Cumartesi

ALİAĞA
26.11.2022 09:00 12:00 TEİAŞ TRAFO BAKIMI "BOZKÖY MAHALLESİNİN TAMAMI, ERYAŞ ÖZEL TR,SABAHETTİN ÖZ ÖZEL TR, BOZKÖY İÇME SUYU ÖZEL TR, HÜSEYİN ŞAİROĞLU ÖZEL TR, ERCANLAR YUMURTA ÖZEL, FİKRET YEŞİL ÖZEL TR, ÜMİT OK ÖZEL, KOCAER-1 ÖZEL, AZRA GALVANİZ METAL ÖZEL TR, KILIÇLAR HURDACILIK ÖZEL, ÖZKAN DEMİR ÇELİK, ŞANTİYE ÖZEL, CEM DEMİR ÖZEL TR, HELVACI TR-10, HELVACI TR-9, ERHAN KAHRAMAN ÖZEL TR, SAADET ÖZCAN ÖZEL TR, HELVACI KÖK-1, MUSTAFA AYDIN ÖZEL TR, ALİAĞA BELEDİYESİ ÖZEL TR, FIRAT SÖYLEMEZ VE LEYLA ALTUNER ÖZEL TR, HAYRETTİN DEMİRKIRAN ÖZEL TR, HASAN SUNA ÖZEL TR, MUSTAFA SEZGİN ÖZEL TR, REFİK KAHYA VE ARK. ÖZEL TR, ADİL YURT ÖZEL TR, İSMAİL ŞEKERCİ VE, ARK. ÖZEL TR, ERSİN DULUNDER ÖZEL TR, YUSUF SAVAŞ YILMAZ ÖZEL TR, FOÇA ÇARDAKÇILIK, ÖZEL TR, HASAN VURAL ÖZEL TR VE CİVARLARI

BAYINDIR
26.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARAPBAŞI TR-1 VE TR-2, TOKATBAŞI, KARAHALILLI, FURUNLU, SÖĞÜRÖREN, ÇAMLIBEL, KIZILCAĞAÇ, ELIFLI, YEŞILOVA, CANLI MAHALLELERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLAR

İzmir’de elektrik kesintisi 26 Kasım Cumartesi

BAYRAKLI
26.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,SAKARYA CADDESİ,258,270/1,271,273,273/1,273/7,273/2 SOKAKLAR VE CİVARI,SELİN SİTESİ
26.11.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,KUBİLAY CADDESİ,1660,7102,7095,7096,7091,7103,7061,7093,7092,7090,7239/1, 7239,7065,7236/1 SOKAKLAR VE CİVARI

BERGAMA
26.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN CEVİZLİ GARAJ VE CİVARLARI
26.11.2022 09:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE A KIRIKLAR OVASI SULAMALAR, BASBAŞ ŞANTİYESİ VE CİVARLARI

BORNOVA
26.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,129/17,129/13-15-19-20,129 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir’de elektrik kesintisi 26 Kasım Cumartesi

BUCA
26.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BUCA KOOP.MAHALLESİ,205,1413,1406,1409 SOKAKLAR VE CİVARI
26.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EFELER MAHALLESİ,CEMİL ŞEBOY CADDESİ,506/5,314,316,308/5 SOKAKLAR VE CİVARI
26.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIKULE MAHALLESİ,290/3,290/2,254/16,222/18 SOKAKLAR VE CİVARLARI

ÇEŞME
26.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTINKUM MAHALLESI SANCAK MEVKII, İMBAT SITESI VE ÇEVRESI, OVACIK MAHALLESI SAĞLIKÇILAR SITESI, ÇAĞDAŞKENT SITESI, SERTUR SITESI, ÖZPAMIR SITESI, İŞTUR SITESI, BOSTANCI SITESI, YUVAMKENT SITESI VE ÇEVRESI İLE 7152 SOKAK, BALLIDAĞ MEVKII, KIZKAPAN MEVKII, İNICE MEVKII, KABAÇELIK MEVKII, ÇAKABEY MAHALLESI KIZILKAYA MEVKII VE ÇEVRESI
26.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSALLA MAHALLESI FOLKART HILLS, 1107, 1108, 1112, 1132, 1136, 1139, 1142, 1143 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

İzmir’de elektrik kesintisi 26 Kasım Cumartesi

ÇİĞLİ
26.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞİRİNTEPE MAHALLESİ,8154 - 8145 - 8136 SOKAKLAR VE CİVARI
26.11.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,8019/16,8019/24 SOKAKLAR VE CİVARI
26.11.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAKLIÇ MAHALLESİ, İZMİR, 10303, 10303/2-3-4-5-6-7,10304,10316,10307,10306, 10308,10309, 10309/1,10310,10305,10315,10311,10314,1031/1,10312,10313,10309/1,10320,10322,10317/1,10321, 10316,10324,10317/4,10321/1,10317/6,10319,10317,10315,10324/1,10325,10322,10323,10327,10318, 10326,10324,10317/2-3-4-5,10318/1 SOKAKLAR İLE TURYAT GEMİ,İZSU ÇİĞLİ POMPA,AKAR TASARIM, ZEREN MAKİNA,PAMUKKALE BOYA,KOLORİM KİMYA,DİOR KONFEKSİYON,DOĞA İNŞAAT,KADİR DEMİR, HUKA DOĞALTAŞ, ESAT ERGİL,TEPO PETROL,ODTİM İNŞAAT,KEMTAŞ DAYANIKLI TÜKETİM,ŞÜKRÜ KAYA

FOÇA
26.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ KÖY MAHALLESİ KÖY İÇİ -KÜME EVLERİ VE CİVARLARI

İzmir’de elektrik kesintisi 26 Kasım Cumartesi

GÜZELBAHÇE
26.11.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ MAHALLESİ,2427,2431,2484,2468,2476,2477,2482/2 SOKAKLAR VE CİVARI
26.11.2022 09:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLI MAHALLESİ,YAREN,DEFNE,İZMİR SEFERİHİSAR CADDESİ,OKYONUS,AÇELYA, TOPRAK,ÇAMLICA SOKAKLAR VE CİVARI
26.11.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAHRAMANDERE MAHALLESİ,HÜRRİYET,MİTHAT ÜNAL,695,700,701,709,782,784,788, 790,792,794,816 SOKAKLAR VE CİVARI

KARABAĞLAR
26.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENLİK MAHALLESİ,POLAT,Ş. KARADUMAN,ORDU CADDELERİ-9035-9041-9043-9049-9051 SOKAKLAR VE CİVARI

KEMALPAŞA
26.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARKÖY MAH. ÇINARKÖY KIROVASI MEVKII VE CIVARLARI
26.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARKÖY MAH. ÇINARKÖY KIROVASI KÜME EVLERI VE CIVARLARI

İzmir’de elektrik kesintisi 26 Kasım Cumartesi

KİRAZ
26.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-2
26.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAH. MERKEZ SOKAK TR1 (B KOLU)
26.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURCALI, YENIKÖY VE AVUNDURUK MAHALLELERI, İZSU HALILLER, YENIKÖY VE UMURCALI İÇME SUYU TRAFOLARI, İBB KIRAZ TELSIZ RÖLE İSTASYONU ÖZEL TRAFOLARI

MENDERES
26.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAH.
26.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KASIMPAŞA MAH. KAYMAKAMLIK VE ADLIYE CIVARI

MENEMEN
26.11.2022 09:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TÜRKELLİ ESKİ FOÇA YOLU-SAKIPAĞA-NOVADA-KASABA-ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
26.11.2022 09:00 14:00 TEİAŞ TRAFO BAKIMI DOLUNAY PETROL, EDE DEMİRÇELİK, RAMO MANDRA, YILDIZ MANDRA, ANADOLU LİSESİ, HALİDE GENCER LİSESİ, ÇOLAK OĞLU, UZMAN SERVİS, KFC ÜZÜM İŞLETMESİ, UTEM ARAŞTIRMA, ÇAVUŞKÖY TARIMSAL ABONELER, RAN TURŞU, TARİHİ YUDUMLAMA, ULUYOL MEVKİ, PEKENTİ YOLU, BELEN YOLU, TÖMEK ÇİFTLİĞİ, KUMTEPE MEVKİ, MERMERLİ MAHALLESİ BİR KISMI, A101 DEPOLARI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
26.11.2022 09:00 14:00 TEİAŞ TRAFO BAKIMI "ESKİ FOÇA YOLU, ASABA, NOVADA, MAHALLESİ SAKIPAĞA İŞLETME TESİSLERİ, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI. "

İzmir’de elektrik kesintisi 26 Kasım Cumartesi

NARLIDERE
26.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMTEPE,ÇATALKAYA,NARLI,HUZUR,ÇATALKAYA MAHALLELERİ,TUNA CADDESİ,EMEKLİ SANDIĞI HUZUEREVİ ŞEHİTLİK,DOĞU,AHMET RASİM,HAKAN TÜRKSEVER,TAŞDEMİR,URLA YOLU,MİTHATPAŞA CADDESİ,EDİP AKBAYRAM,SÜMBÜL,ZAMBAK, HAVACILAR,HAKAN,YETİŞEN,TÜRKSEVER, DOĞU, MALAZGİRT,SÜRGÜ,ÇELEBİ,ÜNSAL,YETİŞEN,NESİMİ,HACI,NAMIK, SÜMBÜL,EDİP BEY,GÜNAYDIN,MARTI, DOĞU,ZEYTİN DALI,SEDA,UFUK,VOLKAN,ŞENKULHARMAN,DİCLE,ARAS,DİYAR,DOSTLAR,GEDİZ, BEDRETTİN CÖMERT,ÖZGÜR,KÜLTÜR,OZAN,DEMET,MARABA,ŞENEL,SEDEF SOKAKLAR VE CİVARI,EMN. MÜD. REHABİLİTASYON MERK.
26.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 2.İNÖNÜ,ÇAMTEPE,ATATÜRK MAHALLELERİ,SS.NARKENT KONUT YAPI KOOP.,ERDAL İNÖNÜ,27 MAYIS CADDELERİ,ABDİ İPEKÇİ CADDESİ, SS.NARKENT KONUT YAPI KOOP. ,(MALTEPE,ZİRVE, YENİOLUŞUM, ŞİRİNGÜL,ALTINOVA),OTUZ AĞUSTOS,KESTANE, AKKOYUN,MANZARA,DAĞDELEN, ÖZ-4,SERPİL, CANİK, SÖNMEZ,SUNA,SERPİL,MUSA, ANTEP,ÖZ KILIÇ,BATTAL, GAZİ,NENE HATUN,DADAŞ,ABDİ İPEKÇİ,SEYRAN, VADİ,ILGAZ, MEZARLIK, TEPE,GÜMÜŞ,LALE,UĞURLU,BAĞIMSIZ,DADAŞ,YÖRÜK ALİ EFE,SEYRAN, EGE-1,CEYLAN,ÇAYIRLI,ŞİNASİ, EGE,SEYRAN,GÖKÇE,KÜME SOKAKLAR VE CİVARI, II.İNÖNÜ İLKÖĞRETİM OKULU,SAĞLIK OCAĞI VE CİVARI,DORUK HARFİYAT İNŞ.GIDA LTD. ŞTİ.
26.11.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LİMANREİS MAHALLESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ ,TUNÇ,DEMİR,KARAKUŞ,AYDIN,KAZIM KARABEKİR, SEYİYHAN,CENGİZ TOPÇU SOKAKLAR VE CİVARI
26.11.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LİMANREİS MAHALLESİ,MENEKŞE,IŞIK,KIBRIS,YALI,KAZIM,AYDIN,KARABEKİR, SEYİTHAN,CENGİZ TOPEL,SELDA BAĞCAN,BİLGİ,HASAN ALİ YÜCEL SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir’de elektrik kesintisi 26 Kasım Cumartesi

SELÇUK
26.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTINKÖY MAH.AKPINAR CAD. ATATÜRK CAD. VE CIVARLARI

TORBALI
6.11.2022 08:30 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERTUĞRUL MAH.SADIK İLERI BULV,DOĞAN BURSALI OĞLU CAD BIR BÖLÜMÜ,UĞUR MUMCU BULV. 3001, 3002, 3003, 3008, 3007, 3018, 3075, 3077, 3030, 3091 SOKAKLAR VE CIVARI
26.11.2022 09:00 09:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH, MURATBEY MAH TAMAMI
26.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH, HALUKALPSU BULVARI BARIŞ YAPI, HALKYAPI, DOĞUŞYAPI SITELERI
26.11.2022 13:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALPKENT MAH.NACI TUNCEL,CEMALI TUNCER CADDELERI, 1051, 1037, 1055, 1028, 1009, 1044, 1040, 5137, 5127, 5125, 5014 SOKAKLAR VE CIVARI
26.11.2022 16:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH, MURATBEY MAH TAMAMI

İzmir’de elektrik kesintisi 26 Kasım Cumartesi

URLA
26.11.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORASAN MAHALLESI PINAR DERE MEVKIIDIR
26.11.2022 10:30 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLER MAHALLESI 15005 SK SOKAKLADIR
26.11.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KALABAK MAHALLESI KOCADAĞ MEVKIIDIR
26.11.2022 15:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ RÜSTEM MAHALLESI BADEMCİ, CAMI SK, BARBAROS SK., KAPKINKAR KOOPERATIFI, KIZILHAMAM SK., DEMIREL SOKAKLARDIR.

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