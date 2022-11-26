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Haberler İzmir Şaşkına çeviren olay! İzmir'de yolda yürüyen şahıs yanından geçen motosiklete çantayla vurup düşürdü

Şaşkına çeviren olay! İzmir'de yolda yürüyen şahıs yanından geçen motosiklete çantayla vurup düşürdü

İzmir'de yolda yürürken yanından geçen motosikletle elindeki çantayla vurup düşüren kişi, motosikletteki iki kişinin yaralanmasına sebep oldu. Polisin yakaladığı şüpheli ilk ifadesinde, motosikletin kendisine çarpmasından korktuğu için çantasını savurduğunu söylediği öğrenildi.

26.11.2022, 09:35

Şaşkına çeviren olay! İzmir’de yolda yürüyen şahıs yanından geçen motosiklete çantayla vurup düşürdü

Olay, 22 Kasım sabah saat 08.30 sıralarında, ilçeye bağlı Bülent Baratalı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cem K. idaresindeki motosiklet, arkasında yolcu konumunda bulunan Mesken A. ile birlikte seyir halindeydi. Motosiklet otobüs durağına yaklaştığı esnada burada bulunan bir kişi elindeki çantayı motosiklete doğru savurdu. Çantanın sürücüye çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Cem K., önünde seyir halinde olan otomobile çarpıp, arkasındaki yolcuyla birlikte metrelerce yerde sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ambulansla 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı.



AKIL ALMAZ İFADE: "BANA ÇARPACAKLAR DİYE KORKTUM"
Olayın ardından Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren kişinin C.C. olduğu tespit edildi. C.C, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin ilk ifadesinde, "Durakta otobüs bekliyordum. Motoru serseri gibi kullanıyorlardı. Bana çarpacaklar diye korktum. Onları korkutmak için çantayı rastgele savurdum" dediği öğrenildi. C.C.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirilirken, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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