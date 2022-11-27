Bayındırlılar ESHOT mağduru

İZMİR Bayındır'da, ESHOT'a bağlı 727 numaralı hat otobüsünün, 11751 numaralı Arıkbaşı Akçam durağında durmamasından yakınan vatandaşlar, "Yaklaşık 10 yıldır çalışan durak hangi akla hizmet devre dışı bırakıldı" diyerek isyan etti.

UYGULAMAYI mantıksız bulan Arıkbaşı sakinleri, "Bu uygulamanın kararı ne zaman, hangi kurum tarafından hangi mantık ile alınmıştır? Eğer bir karar varsa bu karar halka ilan edilmeden duyuru yapılmadan bilgilendirme afişleri asılmadan neden uygulanmıştır. Niyetiniz durağa ceza verip halkı mağdur etmekse, bravo herkesi mağdur ettiniz" şeklinde konuştular. ESHOT'a uygulamadan vazgeçilmesi için başvurduklarını kaydeden vatandaşlar, "Bizlere, 'durak konumlarını TSE durak standartlarına göre belirledik' diye cevap veriyorlar. Oysa, TST 11783 kitapçığı 3. sayfa 4.3.1 maddesinde durak için en az 100 metre diyor, Arıkbaşı Akçam durağı 11751 kavşağa 150 metre uzaktadır. Haklılığımızı kanıtladık" ifadelerini kullandılar.

NADİR UYSAL