İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı’nın imar vurgunu

İzmir Güzelbahçe Belediye eski Başkan Yardımcısı Meleknur Kentli'nin, ilçedeki imardan sorumlu olduğu dönemde satın aldığı tarlaya beton dökerek üzerine konteyner koyduğu belirlendi. Meleknur Kentli'nin 'İmar Barışı' yasasından faydalanmak için bu yapıyı sanki 2017 yılından önce yapılmış gibi gösterip, imar barışından yararlandığı ortaya çıktı.



Meleknur Kentli hakkında soruşturma başlatıldı.



SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Temiz İzmir Derneği Başkanı Nivent Kurtuluş'un şikayeti üzerine Kentli hakkında, Güzelbahçe Kaymakamlığı tarafından soruşturma izni verildi. Kentli'nin İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğu dönemde söz konusu yapıyı inşa edip yasa gereği mümkün olmadığı halde bu yapıyı imar barışından yararlandırması, "Kurda kuzu emanet edilmiş" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Nivent Kurtuluş, geçtiğimiz Ağustos ayında Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayette 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapılar için çıkarılan İmar Affını başkan yardımcısının bilmemesinin mümkün olmadığını belirtti. Kurtuluş, Kentli'nin Güzelbahçe Çamlı Mahallesi 2629 ada 4 parselden satın aldığı tarlaya 26 Mart 2019 tarihli uydu görüntüsünden de anlaşılacağı üzere beton attığını ve konteyner koyarak bunu imar affına soktuğunu öne sürdü. Kurtuluş, bu nedenle Meleknur Kentli'nin görevini kötüye kullandığını iddia etti.