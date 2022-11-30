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Haberler İzmir Denizkent Kafe’den özel menü

Denizkent Kafe’den özel menü

30.11.2022

Denizkent Kafe’den özel menü
KENT A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren Denizkent Kafe Tesisleri; çölyak, fenilketonüri, otizm, haşimato ve tiroid hastalarına yönelik özel menü hazırladı. Glutensiz besinlerden oluşan menü, daha ilk günden hastaların ilgisi ile karşılaştı. Özellikle çölyak hastalarının restoran ve kafelerde yiyecek bulamadıklarını belirten İzmir Glutensiz ve Organik Yaşam Derneği Başkanı Erkan Canoğlu, çölyaklı bireylerin sosyal hayatta gittikleri yerlerde yemek yiyemedikleri ve arkadaş ortamında sosyalleşemediklerini ilettik. Bizler dışarı çıktığımız zaman yiyeceklerimizi yanımızda taşımak zorunda kalıyorduk. Burada ise ürünlere daha kolay ulaşabileceğiz" dedi. Denizkent Kafe Tesisleri'nde glutensiz beslenen vatandaşlar için oluşturulan menüde kahvaltıdan pizzaya, hamburgerden kurabiyeye kadar geniş bir besin çeşitliliği bulunuyor. İlerleyen süreçte ürün çeşitliliğinin ve hizmet kalitesinin artırılması için tesis çalışanlarına yönelik eğitimler de düzenleneceği belirtildi.
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