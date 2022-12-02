İzmir Büyükşehir’in seyyahları durmuyor

İzmirli stratejik planlama uzmanı Ali Rıza Avcan'ın meclis kararları üzerinden yaptığı araştırma hem Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki diğer yönetici ve görevlilerinin 1 Nisan 2019-21 Kasım 2022 arasındaki 1331 günde belediye bütçesinden yaptığı gezilerin bilançosunu ortaya çıkardı. Bu tarihler arasında gerçekleştirilen yurtdışı seyahatlere katılan 293 belediye yöneticisi ve çalışanı, 459 kez olmak üzere toplam 2 bin 670 gün görevli olarak belediye bütçesinden yurtdışında bulundu.

YÜZLERCE GÜN YOKLAR

Buna göre Başkan Tunç Soyer, 1331 günde tam 29 kez yurtdışı seyahati yaptı. Görev süresinin 144 günü yani yüzde 10.82'sini ülke dışında geçirdi. Bu arada Soyer'in adeta elçi olarak çalıştırdığı danışmanı Onur Kadir Eryüce de 25 kez yurtdışı seyahati yaptı ve 164 gün yurtdışında bulundu. Belediyenin 2 numaralı ismi haline gelen bir diğer danışman Güven Eken ise, 9 kez soluğu yurtdışında aldı. Soyer'in yakın çalışma ekibinde bulunan Kerem Ziya Yangöz de 18 kez yurtdışına çıktı.

Soyer'in danışmanlarından Ruhisu Can Al da 3 kez yurtdışına çıktı ve 40 günü dışarıda geçirdi. 1 Nisan 2019-22 Kasım 2022 döneminde gerçekleştirilen yurtdışı seyahatlere katılan 273 kişinin, toplam 2 bin 670 gün görevli olarak yurtdışında bulunduğunu belirlendi. Bu arada Soyer, 30. gezisini 18-22 Aralık 2022 tarihleri arasında Almanya'nın Bremen kentine yapacak.

İŞTE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN GEZİ TABLOSU:

● Belediye Başkanı Tunç Soyer - 29 kez 144 gün ● Başkan Danışmanı Onur Kadir Eryüce - 25 kez 164 gün ● Strateji Geliştirme Dairesi personeli Kerem Ziya Yangöz - 18 kez 70 gün ● Başkan Danışmanı Güven Eken - 9 kez 38 gün ● Başkan Danışmanı Ruhisu Can Al - 3 kez 40 gün ● Dış İlişkiler Turizm Dairesi Başkanı Hatice Gökçe Başka ya - 11 kez 56 gün ● Bisiklet Yaya Erişimi ve Ulaşım Planlama Şefi Özlem Taşkın Erten - 4 kez 29 gün ● Elektronik teknikeri Murat Gülcemal - 6 kez 34 gün ● Cittaslow Türkiye İletişim Ağı Teknik Koordinatörü Bülent Köstem - 5 kez 23 gün ● Elektronik mühendisi Akın Küçükyılmaz - 2 kez 15 gün ● Etüd ve Projeler Daire Başkanı Vahyettin Akyol - 4 kez 20 gün ● Etüd ve Projeler Daire si'nden Sinan Alper - 4 kez 16 gün ● Etüd ve Projeler Dairesinden Ertan Dikmen - 2 kez 13 gün ● Etüd ve Projeler Dairesin den Vahyettin Akyol - 4 kez 20 gün ● Harita Mühendisi Osman Balıkay - 3 kez 17 gün ● Harita Teknikeri Gürkan Aydoğdu - 3 kez 18 gün ● Harita Teknikeri Sefa Öztürk - 2 kez 11 gün ● İnşaat Mühendisi Nevin Teker - 3 kez 22 gün ● İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü'nden Eylem Demircioğlu - 1 kez 25 gün ● İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğünden Çağlar Tükel - 2 kez 10 gün ● İnşaat Mühendisi Aykut Afyoncu - 2 kez 10 gün ● İnşaat Mühendisi Enver Murat Ünver - 1 kez 10 gün ● İnşaat Mühendisi Serdar Gürsan - 1 kez 10 gün ● İZENERJİ'den Erhan Ayaz - 3 kez 10 gün ● Jeofizik Mühendisi Ferdağ Tekin Çakmak - 2 kez 12 gün ● Kent Estetiği Şube Müdü rü Hasibe Velibeyoğlu - 3 kez 18 gün ● Kent Estetiği Şube Müdürlüğü'nden Sinem Soygül - 3 kez 18 gün ● Meclis Üyesi İbrahim Özka ra - 2 kez 20 gün ● Meclis Üyesi Çile Özkul - 2 kez 20 gün ● Nazım Plan Şube Müdürlü ğü'nden Yağmur Han Şenel - 1 kez 25 gün ● Şehir Plancısı Burak Tümer - 3 kez 20 gün ● Şehir Plancısı Demet Burçin Gezgin - 6 kez 30 gün ● Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi Taha Yiğit Tekin - 2 kez 10 gün ● Deniz ve Destek Hizmetle ri Şube Müdür Vekili Mustafa Karaova - 2 kez 10 gün ● Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü'nden Çağlayan Deniz Kaplan - 3 kez 16 gün ● Turizm Şubü Müdürlü ğü'nden Melih Kayacık - 5 kez 24 gün ● Ulaşım Dairesi (eski) Başkanı Murat Yaygel - 2 kez 15 gün

ERHAN GÜLENÇ