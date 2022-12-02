Kollarında altın bilezik ellerinde bijon anahtarı!

İzmir Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında erkek öğrencilerin arasında sadece üç kız öğrenci bulunuyor. "Erkek egemen sektöre" eleman ihtiyacını karşılayan okulda hünerli ellerini çalıştıran kız öğrenciler; lastik söküp takıyor, yağ boşaltıyor, arabaların bakımını yapıyor. Elektrikli araç konusunda da eğitim alan kız öğrenciler, "erkek işi" söylemlerine inat hem teorik hem de pratik olarak geleceğe hazırlanıyor.

HEPSİ DE ÇOK MUTLU

12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ceren Avcıoğlu, "Okulda arabaların bakımını yapıyorum, yağını değiştiriyorum. Bazen buji söküyorum. Aslında pek çok işi yapabiliyorum. Elektrikli araç üzerine dersler de görüyoruz. İleride TOGG'da çalışmak isterim" dedi. Fatoş Limon isimli öğrenci de, "Ben aslında bu bölümde başarılı olabilir miyim diye tedirgindim ama bölümü seçince gerçekten yapabildiğimi gördüm. Bu bölümü okumak isteyen kız öğrenciler, etrafındaki olumsuz düşüncelerden etkilenmesin. Kendi hedeflerinde ilerlesinler" diye konuştu.

SERVİS AÇMAK İSTİYOR

Banu Sakarya ise diğer iki öğrencinin tersine çevresinden herhangi olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadığını belirterek, "Bu okula başlarken hiç farklı bir tepki ile karşılaşmadım. Herkes bana destek çıktı. Çocukluğumdan bu yana otomotiv sektöründe çalışmak istiyorum. İleride kendime ait bir servis açmak istiyorum" dedi.

KIZLAR DAHA MERAKLI

Bölümün alan şefi Hasan Arslan da bölümü daha çok erkek öğrenciler tercih ettiğini ancak günümüzde otomotiv sektörünün dijitalleşmesiyle kız öğrencilerin de bu alana rağbet etmeye başladığını söyledi. Atölye şefi Nurullah Atıcı ise "Kız öğrencilerimiz erkek öğrencilere göre daha meraklı. Bu da bizi mutlu ediyor. Elektrikli otomobil fabrikalarında çok kısa sürede iş bulacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOK BASARILI OLUYORLAR'

OKUL müdürü Zülküf Yıldız, "Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında sadece üç kız öğrencimiz var. Bölümümüzü zaman zaman kız öğrenciler tercih ediyor. Mezun olduktan sonra da çok başarılı oluyorlar. Bu bölümde hem erkek hem de kız öğrenciler güzel bir eğitim alıyor. Kız öğrencilerimize bu bölümü tercih etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.