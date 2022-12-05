İzmir’in Şoför Nebahat’i

İzmir'deki birkaç kadın taksi sürücüsünden birisi olan 46 yaşındaki Sevim Çevril Kaykaç, 6 yıldır Otogar Taksi'de çalışıyor. Her gün sabah saat 05.30'da direksiyon başına geçen Kaykaç'ın mesaisi eğer ekstra bir iş çıkmazsa saat 15.00'te bitiyor. Daha sonra evine gidip ev işlerini yaparak istirahat ediyor ve ailesine zaman ayırıyor.



Taksisine binen müşteriler, karşılarında kadın şoför görünce, Sevim Çevril Kaykaç ile selfie çektiriyor.



"BENİM İÇİN BİR TUTKU"

İzmir trafiği dışında mesleğin çok büyük bir zorluğu olmadığını anlatan Sevim Çevril Kaykaç "İşimi severek yaptığım için çok zorlanmıyorum. Çünkü otomobil kullanmayı çok seviyorum. Benim için bir tutku" dedi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası"nın gazeteye verdiği 'kadın şoför aranıyor' iş ilanını görerek taksicilik yapmaya karar veren Kaykaç, "Daha önce muhasebecilik yapıyordum. Bir süre işsiz kalınca taksi şoförü arandığı görünce odaya başvurdum. SRC ve psikoteknik raporlarımı da başarıyla alarak taksi şoförlülüğüne başladım" diye konuştu.



Bir çocuk annesi Sevim Çevil Kaykaç mesleğini ödülle taçlandırdı.



YILIN EN İYİ KADIN ŞOFÖRÜ

Sevim Çevril Kaykaç geçen yıl düzenlenen 1. Saat Kulesi Uluslararası Altın Zirve ödül töreninde 'Yılın en iyi ve tek kadın taksi şoförü' seçilmiş ve plaket almıştı. 21 yaşında ünivesitede bilgisayar mühendisliği öğrenimi gören bir çocuk annesi Sevim Kaykaç, "Kadınların istedikleri zaman başaramayacağı hiçbir iş yoktur. Bugüne kadar sadece bir kez dalgınlıkla emniyet kemeri takmadığım için trafik cezası aldım. Onun dışında hiç trafikte ceza kesilmedi bana. Duraktaki diğer erkek şoförler tarafından ilk başta yadırgandım ama sonra onlar da kadın taksi şoförü görmeye alıştılar. Aslında her taksi durağına bir kadın şoför gerekiyor. Kadınların gücünü her alanda göstermeleri lazım" ifadelerini kullandı.

TOLGA TEKİN / ÖZEL HABER