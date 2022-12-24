İzmir’de elektrik kesintisi 24 Aralık Cumartesi

Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 24 Aralık Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 24 Aralık Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
BERGAMA
24.12.2022 09:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİNİN BÜYÜK BİR KISMI
24.12.2022 09:00 11:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GÖÇBEYLİ MAHALLESİ VE CİVARLARI
24.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GÖÇBEYLİ MAHALLESİ TARIMSAL SULAMALAR VE CİVARLARI
24.12.2022 13:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SELÇUK-ULUCAMİ-BARABAROS-ERTUĞRUL MAHALLELERİNİN BİR KISMI
BORNOVA
24.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHALLESİ,24,31,20 SOKAKLAR VE CİVARI
24.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇİÇEKLİ KÖY MAHALLESİ,MUSTAFA KEMAL ATATÜRK,YAKAKÖY MAHALLELERİ,ÖZEL TRAFOLU ABONELER VE CİVARLARI
24.12.2022 11:00 11:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BEŞYOL,SARNIÇ,GÖKÇELER,ÖZBEK,KURUDERE,KARAÇAM MAHALLELERİ,İSTANBUL CADDESİ,KARAÇAM YOLU BATI ANADOLU ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ,BP KAVUKLAR BENZİN İSTASYONU KARAÇAM KÖY GİRİŞİ KARŞISI MANİSA YOLU,YASEMİN TARIM KARAÇAM KÖYÜ,KARAÇAM SU POMPA,ORMAN DEPOLARI KARAÇAM KÖYÜ, TURKCELL İLETİŞİM AŞ. EĞRİDERE BAZ İSTASYONU VE CİVARLARI,SABUNCUBELİ PETROL İSTASYONU,EŞREFTÜRKÖZ,TURKCELL,VODAFONE, AVEA BAZ İST. ÖZHÜRKENT KOPERATİFİ, SABUNCUBELİ TÜNEL GİRİŞ İNŞ. ŞANTİYESİ, OPET, MUSTAFA ULUDAĞ,FESİH KUŞ,DOĞAN KARADENİZ ŞANTİYESİ,GENÇ İNŞAAT,KALYON İNŞAAT,JANDARMA VE CİVARLARI,GÖNÜL ÇİNGİL,AVEA,MUSTAFA ULUDAĞ,GENÇ İNŞAAT MICIR OCAKLARI, JANDARMA,ZİRVEKENT,KORUKENT
24.12.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,BUCA TARIM KALKINMA KOOPERATİFİ
24.12.2022 16:30 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇİÇEKLİ KÖY MAHALLESİ,MUSTAFA KEMAL ATATÜRK,YAKAKÖY MAHALLELERİ,ÖZEL TRAFOLU ABONELER VE CİVARLARI
24.12.2022 16:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BEŞYOL,SARNIÇ,GÖKÇELER,ÖZBEK,KURUDERE,KARAÇAM MAHALLELERİ, İSTANBUL CADDESİ,KARAÇAM YOLU BATI ANADOLU ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ,BP KAVUKLAR BENZİN İSTASYONU KARAÇAM KÖY GİRİŞİ KARŞISI MANİSA YOLU,YASEMİN TARIM KARAÇAM KÖYÜ,KARAÇAM SU POMPA,ORMAN DEPOLARI KARAÇAM KÖYÜ, TURKCELL İLETİŞİM AŞ. EĞRİDERE BAZ İSTASYONU VE CİVARLARI,SABUNCUBELİ PETROL İSTASYONU,EŞREFTÜRKÖZ,TURKCELL,VODAFONE, AVEA BAZ İST., ÖZHÜRKENT KOPERATİFİ, SABUNCUBELİ TÜNEL GİRİŞ İNŞ. ŞANTİYESİ,OPET, MUSTAFA ULUDAĞ,FESİH KUŞ,DOĞAN KARADENİZ ŞANTİYESİ,GENÇ İNŞAAT,KALYON İNŞAAT,JANDARMA VE CİVARLARI,GÖNÜL ÇİNGİL, AVEA,MUSTAFA ULUDAĞ,GENÇ İNŞAAT MICIR OCAKLARI, JANDARMA,ZİRVEKENT,KORUKENT
BUCA
24.12.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI MAHALLESİ,3004,3004/1 SOKAKLAR VE CİVARI
24.12.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVEN,EFELER,İNKILAP,VALİRAHMİBEY MAHALLESİ,MENDERES CADDESİ,ŞİRİNYER MİGROS,297/1-2-3-4313,383,389,391,394,396,464,465,467,453,455,457,459,461,463, 463/2,463/3,473,475,477 SOKAKLAR VE CİVARI
24.12.2022 14:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VALİ RAHMİ BEY ,FIRAT MAHALLELERİ,MİGROS,272/3 SOKAK VE CİVARI
ÇEŞME
24.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ "ALAÇATI MAHALLESININ TAMAMINDA, CELAL BAYAR, ILICA, ALTINYUNUS, ÇAKABEY MAHALLELERINDE KISMI KESINTI UYGULANACAKTIR"
24.12.2022 15:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ "ALAÇATI MAHALLESININ TAMAMINDA, CELAL BAYAR, ILICA, ALTINYUNUS, ÇAKABEY MAHALLELERINDE KISMI KESINTI UYGULANACAKTIR"
ÇİĞLİ
24.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR,ÇAĞDAŞ MAHALLELERİ,İBŞB. BANLİYÖ DEPO VE
ATÖLYELERİ,ÇİĞLİ KOÇTAŞ,8014 SOKAK, EKOL KBB HST.,KSK SPOR TESİSLERİ,ESHOT GARAJI
DİKİLİ
24.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAH. İSMETPAŞA MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ SARIGÜL SİTELERİ İLE ATATÜRK CADDESİ VE CİVARI
FOÇA
24.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FOÇA İSMETPAŞA MAHALLESİ -MERSİNAKİ CADDESİNİN BİR BÖÜMÜ -247,248,251 SOKAKLAR
GAZİEMİR
24.12.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ1203,1203/1,1207,1209 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABAĞLAR
24.12.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUNUS EMRE MAHALLESİ,4077-4080-4088-4090-4095-4096-4499-5714/1 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
24.12.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM'DEN KARABURUN FIDERI KARABURUN TAMAMI - HASSEKI , SARPINCIK , HAMZABÜKÜ , PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE ,SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, AKÇAKILISE , BOZKÖY AZMAK , YENILIMAN MEV. VE CIVARI , ADAR MEVKII, AKDAĞ MEVKII , TRT, HAVA , DENIZ RADAR, İZSU , VODOFONE , TURKCELL BAZ İSTASYONLARI
24.12.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ANBARSEKI KÖYÜ TR-1 A KOLU , ANBARSEKI KÖYÜ BIR KISMI
KARŞIYAKA
24.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ,OPERA GAYRİMENKUL AVM,2040/4,2042/1 SOKAKLAR,CENGİZ İNŞAAT CEHAR DUDAYEV BULVARI,MAVİBAHÇE DM
24.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ,2040/2 SOKAK VE CİVARI
KEMALPAŞA
24.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇIÇEKLI KÖY MAH, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAH. YAKAKÖY MAH ÖZEL TRAFOLU ABONELER VE CIVARLARI
24.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇIÇEKLI KÖY MAH, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAH. YAKAKÖY MAH ÖZEL TRAFOLU ABONELER VE CIVARLARI
24.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILÜZÜM MAH. KEMALPAŞA OSB 16.SK VE CIVARLARI
24.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA OSB MAH. ULUCAK CUMHURIYET MAH. ULUCAK İSTIKLAL MAH. 26 SK. 9075 SK. GAZI BULVARI VE CIVARLARI
24.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA OSB
24.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULUCAK DM, ULUCAK OTOYOL, CEYHAN DAĞHAN ÖZEL TR, AHMET KÜÇÜKBAY ÖZEL TR,ULUCAK GIRIŞI VE CIVARLARI
24.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH. TAMAMI TR-1 C KOLU
24.12.2022 16:30 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇIÇEKLI KÖY MAH, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAH. YAKAKÖY MAH ÖZEL TRAFOLU ABONELER VE CIVARLARI
KİRAZ
24.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMENLER MAHALLESI OMANLAR SOKAK TR-2
24.12.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR1 (B KOLU)
KONAK
24.12.2022 15:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMİRSULTAN,ETİLER,GÜNEY,HİLAL,KOCAKAPI,KONAK,MERSİNLİ,OĞUZLAR,HALKAPINAR,YENİDOĞAN, YENİŞEHİR,MİMAR SİNAN,KAHRAMANLAR MAHALLELERİ, GAZİLER CADDESİ,1137,1138,1195,1420 ÖZEL İZMİR HASTANESİ,TAMTEKS (KARAGÖZOĞLU),BEYKENT ÜNİVERSİTESİ,AKSAN TURİZ.SEY.OTEL A.Ş.,BUSİNES OTEL
MENDERES
24.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MAH. DEĞIRMENDERE MAH. SANCAKLI MAH.
MENEMEN
24.12.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOYUNDERE KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ-NENE HATUN CADDESİ-29 EKİM CADDESİ VE CİVARLARI
24.12.2022 10:00 12:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE AHIHIDIR MAHALLESİ-CAMİKEBİR MAHALLESİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLAR-
ÖDEMİŞ
24.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALABANLI MAHALLESI
24.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUVVETLI MAH.BEYDAĞ CADDESI KISMEN, 2. BEYDAĞ ÇIKMAZI,KARACAOĞLAN,404,410,417,AYDIN,ÇALIŞIR,PALMIYE SOKAKLAR
24.12.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI MAHALLESI KISMEN
SEFERİHİSAR
24.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULAMIŞ MAHALLESI OKUL CADDESI , 75 YIL CUMHURIYET CADDESI VE CIVARI L-91
TORBALI
24.12.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. BARIŞ YAPI SITESI BIRBÖLÜMÜ.HALUK ALPSU BULVARI GÜVEN YAPI SITESI VE CIVARI