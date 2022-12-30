İzmir’de toplu ulaşıma 2023 zamları yapıldı

İZMIR Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesinin güncellenmesi gündemiyle toplandı. Genel Sekreter Barış Karcı yönetimindeki toplantıya ilgili daire başkanlıkları, toplu ulaşım kuruluşları katıldı. Oybirliği ile alınan kararla ESHOT, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvay ve İZBAN'da toplu ulaşım ücret tarifesine zam yapıldı.

1 OCAK'TA İZBAN ÜCRETSİZ

İZMIRIM Kart ile tam biniş ücreti 8,78 TL, öğretmen ve 60 yaş kartları ile biniş ücreti ise 7,56 TL oldu. Yeni zamlarla birlikte tam binişlerde 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarma ücreti 3,50 TL, ikinci aktarma ise 2 TL olarak güncellendi. Öğrenciler, öğretmenler ve 60 Yaş İzmirim Kartı sahiplerinin, aktarma ücreti ödememesine yönelik uygulamanın ise devam ettiği belirtildi. Öte yandan, yılbaşı dolayısıyla resmi tatil olan 1 Ocak 2023 Pazar günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray (Ankara), Marmaray (İstanbul) ve İZBAN (İzmir) seferleri ücretsiz olacak.