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Haberler İzmir Ölüm onu evinin mutfağında buldu... Süt ısıtırken yanarak can verdi!

Ölüm onu evinin mutfağında buldu... Süt ısıtırken yanarak can verdi!

İzmir'in Kınık ilçesinde, mutfakta süt ısıttığı sırada elbisesi tutuşan 97 yaşındaki Şahinaz Önem'in evinde yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürse de, yaşlı kadın kurtarılamadı.

AA

02.01.2023, 09:16

Ölüm onu evinin mutfağında buldu... Süt ısıtırken yanarak can verdi!

İzmir'in Kınık ilçesinde, mutfakta süt ısıtırken elbisesi tutuşan 97 yaşındaki kadın, çıkan yangında yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Yukarı Mahallesi'nde yaşayan Şahinaz Önem, evde yalnız olduğu sırada mutfakta sütü ısıtmak için piknik tüpünü açtı. Bu sırada elbisenin tutuşması sonucu yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Önem'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Alınan bilgiye göre olaydan sonra ifadesine başvurulan Önem'in yakını, kendisi evden ayrılmadan önce Önem'in süt ısıtmak için mutfağa gittiği bilgisini verdi.

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