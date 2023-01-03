Başkan Koştu: Bergama Devlet Hastanesi’ne 77 sözleşmeli doktor kadrosu açıldı

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne 77 sözleşmeli doktor kadrosunun açıldığını bildirdi.





Bergama için son derece önemli olan, sağlık alanında hastanenin doktor açığının kapatılmasına yönelik olarak alınan bu kararın son derece sevindirici olduğuna ifade eden Belediye Başkanı Koştu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan 4924 sayılı kanun ile ilçemiz hastanesine 77 sözleşmeli uzman doktor kadrosu açılmıştır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 20 Aralık 2022 tarihinde ilçemizi ziyaret ederek, bu talebin sözünü veren ve kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'a ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum.

Belediye olarak göreve geldiğimiz ilk günden Bergama'mız yararına her konunun takipçisi olacağımızı söylemiştik. Bugün geldiğimiz noktada bu sözümüzü ekonomik kazanımlardan, şehrimizin sosyal yaşamına, serbest bölgeden organize sanayi bölgesine, millet bahçesinden Zeytinpark'a, doğal gazdan TOKİ sosyal konutlarına, şehrimiz ana arterlerinin sıcak asfalt ile kaplanmasından modern aydınlatma ve kaldırımlara, KYK öğrenci yurdundan yeni şehir stadyumu ve gençlik merkezine kadar birçok alanda vermenin sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.