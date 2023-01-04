Bergama ve Kınık’a 84 sözleşmeli doktor kadrosu

BERGAMA Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine 77 sözleşmeli doktor kadrosunun açıldığını duyurdu. Hastanenin doktor açığının kapatılmasına yönelik olarak alınan bu kararın son derece sevindirici olduğuna ifade eden Başkan Koştu, "Belediye olarak göreve geldiğimiz ilk günden Bergama'mız yararına her konunun takipçisi olacağımızı söylemiştik. Bugün geldiğimiz noktada bu sözümüzü birçok alanda tutmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

KINIK Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer'in de, ilçenin doktor ihtiyacı ile ilgili girişimleri sonuç verdi. AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kınık'ın ihtiyacı olan uzman doktor için müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan 4924 sayılı kanun ile Kınık Devlet Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere 7 Sözleşmeli Uzman Tabip kadrosu açıldı.

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