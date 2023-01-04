Yunanistan hesap verecek

22 yaşındaki İzmirli Aytü Bilici'nin hayatı 12 yıl önce değişti. Babası vefat eden genç kız, daha sonrasında annesinin ikinci evliliğini yaptığı evde bulduğu evraklarla büyük bir şok yaşadı. Yunanca ve Türkçe olarak babasının öldürüldüğü ile ilgili evrak bulan Bilici, o yaşına kadar babasının hastalıktan öldüğünü zannediyordu. Babasının cinayete kurban gittiğini görünce şaşkınlık yaşayan Bilici, arkadaşı vasıtasıyla avukat Varol Turbay'ın kapısını çaldı.

Genç kız, cezaevindeyken ırkçı bir vatandaşın boğarak öldürdüğü babasının cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için de müracaatta bulundu. Doğan Bilici'nin kızı, iki yıla yakın hukuk savaşı verdi. Dava kabul edildi. 6 Nisan'da görülecek mahkemede davalı sanık koltuğunda Yunanistan Dış İşleri Bakanlığı ve cezaevinin yetkilileri olacak. Türkiye Cumhuriyeti Adalet ve Dışişleri Bakanlığı'nın yetkilileri müdahil olarak katılacak.

105 BİN EURO'LUK DAVA

Genç kız, babasının sorumluluğunun Yunanistan hükümetinde olduğunu ileri sürerek 100 bin Euro maddi ve 5 bin Euro'luk da manevi tazminat davası açtı.

MAHKEMEYE ÇAĞIRILMALARI BAŞARI

ÖNCE kazakla ardından da çöp poşeti ile boğularak öldürülen Doğan Bilici'nin, kimsesizler mezarlığından alınarak Türkiye'ye getirilmesi için de girişimlerini devam ettiğini belirten avukat Varol Turbay, "Gelip gelmeyeceklerini bilmiyoruz. Ancak dava dosyasında Yunan makamlarını davalı sanık olarak bile yazdırmayı başarmak bizim için büyük başarı. Bu dava örnek ve özel bir dava olarak kayıtlara geçecek" dedi.

FATİH ŞENDİL