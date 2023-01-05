  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de takla atan sürücü olay yerinden kaçtı!

İzmir'de takla atan sürücü olay yerinden kaçtı!

İzmir'in Konak ilçesinde bir sürücü, aracıyla tramvay hattına girdikten sonra aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

AA

05.01.2023, 10:29

İzmir’de takla atan sürücü olay yerinden kaçtı!

İzmir'in Konak ilçesinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak istikametine giden 16 AKK 493 plakalı hafif ticari araç, önce tramvay hattına girdi, ardından aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Ters dönen aracın sürücüsü, kendi imkanlarıyla çıkarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Araç, çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA