“Para hırsı 6 işçinin ölümüne neden oldu”

İzmir Bornova'da 30 Aralık günü Kamil Tunca Caddesi'ndeki 32 katlı otel inşaatında kurulu olan vinç, 19. kat seviyesinde kırılınca korkunç bir kaza meydana geldi. Kırılan parçaların bir kısmı vincin altındaki işçilere ait olan ve yatakhane olarak kullanılan konteynere, bir kısmı da yola düştü. İşçilerden Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi, Baykal Gündüz, Ali Şükrü Duru, Ümit Kara ve Aslan Akkaya hayatını kaybetti.

SANIKLARA TAHLİYE İSTEDİLER

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında projenin müteahhidi E.Y, şantiye şefi M.F.Y, iş güvenliği uzmanı F.M.A. ve vinç firması sahibi İ.K.'nın bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Sanık avukatları İzmir Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe ile başvurarak, olayda 'Taksirle ölüme neden olma' suçu işlendiğini, olayda kasıt olmadığını, sabit iş ve ikametgah sahibi olduklarından dolayı kaçma şüphelerinin bulunmadığı, gerekirse mahkemece belirlenecek kefaletle müvekkillerinin tahliye edilmeleri yönünde itirazda bulundu.

BAŞSAĞLIĞI BİLE DİLEMEDİLER

Ölen işçi ailelerinin avukatı Abdi Yaşar ise, sanık avukatlarının tahliye taleplerine tepki gösterdi. Olayda taksirle değil, kasten ölüme neden olma suçu olduğuna dikkat çeken avukat Yaşar, işçilerin daha önce konteynerlerin güvenli olmadığını belirterek bir başka yere taşınması yönünde taleplerinin olduğunu öne sürdü. Avukat Yaşar, savcılığa sunulan ön bilirkişi raporunda da bu vahim olaydaki ihmallerin gözler önüne serildiğini aktardı.

Suçluların en üst sınırdan ceza almaları için gereken hukuk mücadelesini sürdüreceklerini ifade eden avukat Yaşar, "Vinç sabitlenmemiş, rüzgarın hızı hesaplanmadan yüksekliğe göre önlem alınmamış, vincin etrafına güvenlik ağı konulmamış ve işçiler güvenlik önlemleri aldırılmadan çalıştırılmıştır. Tutukluların üzerine düşen görev ve sorumlulukları sırf daha çok para kazanmak ve inşaat daha hızlı ilerlesin diye yerine getirmedikleri ortadadır. Sanıklar ailelere bir başsağlığı dilemek yerine bu işten nasıl sıyrılabiliriz diye düşünmektedir. İnsan hayatı bu kadar ucuz değildir, olmamalıdır. Olayda kasten öldürme suçunun olduğu apaçık ortadadır" diye konuştu.

SÖKE'DEKİ KAZADA 4 TUTUKLAMA

AYDIN'IN Söke ilçesindeki bir fabrika inşaatında vinç bomunun kopması sonucu 1 işçinin öldüğü, 1 işçinin yaralandığı olaya ilişkin de yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Zanlılardan şantiye şefi S.K, firma sahibi M.B, vinç firmasının sahibi M.Ş ile vinç operatörü M.Ç. çıkarıldıkları adli makamca cezaevine gönderildi

METİN BURMALI