Fethi Sekin’ler bitmez

İZMİR Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de düzenlenen hain terör saldırısında teröristlerle çatışarak şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye görevlisi Musa Can, ölümlerinin 6. yıl dönümünde İzmir Adliyesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Duygusal anların yaşandığı törende konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Bu topraklarda özgürce yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Bu milletin Fethi Sekin'leri bitmez. Uluslararası toplum, terör örgütleri arasında ayrım gözetmemelidir. Terörün önlenmesinde, takibinde ve yargılanmalarında aynı kararlılıkla hareket edilmelidir. Maalesef 'Avrupa Birliği' dediğimiz 'medeni' dediğimiz ülkelerden bunu göremiyoruz. Yakın komşulardan da göremiyoruz" dedi.

'RÜTBELERİN EN BÜYÜĞÜ'

İZMİR Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, Şehit Fethi Sekin'i anlatmaya kelimelerin ve zamanlarının yetmeyeceğini belirterek, "İzmirliler olarak bu fedakarlığın unutulmadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ise, "Şehidimiz bir kahramanlık destanı yazdı. İzmirli vatandaşlarımız huzur içinde olsun diye rütbelerin en büyüğü olan şahadete koşarak gitti. Kendi canını bir an düşünmedi. Çünkü vatan ve millet sevgisi daha ağır bastı" diye konuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in de katıldığı törenin ardından Fethi Sekin'in şehit düştüğü alana ve heykeline karanfiller bırakıldı.

ELAZIĞ ŞEHİDİNİ UNUTMADI

ŞEHİT Fethi Sekin, memleketi Elazığ'daki kabrinde ve adı verilen külliyede de anıldı. Törende konuşan Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Bizim vazifemiz onların bu fedakarlıklarını anlayabilmek, idrak edebilmek" dedi. Şehidin kardeşi Fikriye Sekin de "5 Ocak 2017'de ağabeyim hayatının en güzel gününü yaşadı. Herkesin övüncünü kazandı" diye konuştu.

METİN BURMALI