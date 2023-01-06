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Haberler İzmir İzmir'deki sır ölüm cinayet çıktı! Cesedi sokak ortasında bulundu

İzmir'deki sır ölüm cinayet çıktı! Cesedi sokak ortasında bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde Suriye uyruklu Semir Çavuş (19), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokak ortasında göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

AA

06.01.2023, 08:37

İzmir’deki sır ölüm cinayet çıktı! Cesedi sokak ortasında bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde sokakta cesedi bulunan 18 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürüldüğü saptandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi 1711 Sokak'ta bir kişiyi yerde hareketsiz gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, 18 yaşındaki Suriye uyruklu Semir Çavuş'un göğsünden aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Çavuş'un cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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