Hafta içi her gün ekrana gelen, tüm Türkiye'nin günlerdir soluksuz izlediği Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı pazartesi günü yayınlanan bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde % 8,26 izlenme oranı ve % 48,20 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde % 8,64 izlenme oranı ve %4 8,60 izlenme payı alarak iki kategoride de gün birincisi oldu, tüm rakiplerini geride bıraktı.

SARDOĞAN TUTUKLANDI

Yaşlı kadınlara taciz iddialarıyla gündeme gelen Sapık Sinan, Tokat'ta 17 Aralık günü kaybolan Arife Gökçe olayında şüpheli olarak görüldü. Kayıp kadının kardeşi Hamide Eroğlu'na da mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Türkiye'nin konuştuğu Sinan başka bir suçtan gözaltına alınarak tutuklandı. Tüm Türkiye Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'tan beri kayıp olan Arife Gökçe'nin olayını konuşuyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 12 torun ve 5 çocuk annesi 64 yaşındaki Arife Gökçe olayında baş şüpheli olarak görülen Sinan Sardoğan karakola götürülerek gözaltına aldı.

SUÇLU TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde 2018 yılında bir oğlan çocuğuna istismarda bulunulması ile ilgili çalışma yürüyen polis ekipleri, şüphelinin eşkalinin, bir televizyon kanalında kayıp Arife Gökçe ile ilgili yapılan yayınlara katılan Sinan Sardoğan'a benzediğini fark etti. Olayın olduğu zamanlara ait güvenlik kameraları ve çocuğun ifadesi üzerine şüphelinin Sinan Sardoğan olduğu tespit edildi.