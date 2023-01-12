Başkan Sürekli’den Aliağa ve Menemen çıkarması: Cumhur İttifakı varsa, memnuniyet var

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ilk olarak Menemen'de belediye başkanlarıyla değerlendirme ve istişare toplantısı yaptı. Ardından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'dan ilçeye yaptıkları yatırımlarla ilgili ayrıntılı bilgi aldı. Hızı artırarak yollarına devam edeceklerini söyleyen Başkan Sürekli, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Aliağa, Menemen, Bergama, Bayındır, Kınık, Kiraz ilçeleri parmakla gösteriliyor. Neden? Çünkü buralarda millete hizmet şiarını başının üstünde taşıyan bir yönetim anlayışı iktidarda. Alan çalışmalarımızda görüyoruz, karşılaşıyoruz.

Başka ilçelerde yaşayan hemşerilerimiz buralardaki gelişmeleri, yükselen değeri görüyor, gıpta ediyor. Bunu bizzat kendi ağızlarından duyuyoruz. Yerelde iktidar olanların iddiasının aksine sokak sokak dolaştığımız İzmir ve ilçelerinin hizmet özlemi doruk noktada. Buna son vermek için çalışıyoruz. 4 yıldır bu şehrin her noktasındayız. Göstermelik değil, adım adım, yüz yüze ve halkımıza dokunarak yol alıyoruz. Yaptığımız işleri önlerine koyuyoruz. 2023'te inşallah yeniden üstleneceğimiz millete ve memlekete hizmet yetki ve sorumluluğun ardından İzmir'i de bu çağ dışı görüntüsünden kurtaracak, ak belediyecilik farkıyla buluşturacak dönemi başlatacağız" diye konuştu.





"YATIRIMLARI HIZLA HAYATA GEÇİRİYORUZ"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Aliağa Devlet Hastanesinde yapımı tamamlanan ek poliklinik binası ve acil serviste incelemede bulundu. Daha sonra İzmir Caddesi esnafı ile bir araya gelip Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı da ziyaret etti. Başkan Acar, ilçede yapılan merkezi idare ve belediye çalışmalarını aktarırken, Başkan Sürekli katlı kavşak projesini örnek göstererek "Cumhur İttifakı'nın, ak belediyeciliğin olduğu yerde bir yatırımı hayata geçirmek yıllar değil, günler ve aylar alır. Proje içinde proje yer alır.

Örneğin İzmir-Çanakkale asfaltı üzerine 29 Ekim Cumhuriyet Köprülü Kavşağı tamamlanarak trafiğe açıldı. Buranın inşaatı devam ederken İzmir-Çanakkale asfaltı üzerinde bir alt geçit yapıldı. 45 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Yaşam ve Macera Parkı, Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi, Midilli seferlerinin yapılacağı yolcu iskelesi sadece ilçenin değil, İzmir ve bölgenin ihtiyacını karşılayacak örnek projeler. CHP'li yerel idareler temellerini dahi atamadıkları işleri on yıllarca sürüncemede bırakırken bizler, yatırımları hızla hayata geçiriyoruz" sözlerine yer verdi.