İtibar suikasti

İzmir Karataş Semti'ndeki Hacı Şakir Eczacıbaşı Ortaokulu'nun başarılı müdürü Ömür Eyüp Kurum'un, İzmir gibi medeniyet şehrinde başına gelenler hayrete düşürdü. Kurum, bazı öğrencilerin velilerinin verdiği izinle okulun hemen yanındaki camiye Cuma namazına gitmelerini sağladığı için önce sol görüşlü bir haber sitesi, ardından da Türkiye Komünist Partisi tarafından hedef gösterildi.



BAZILARINI RAHATSIZ ETTİ

Öğrencilerin ibadet özgürlüğü çerçevesinde Cuma'ya gitmelerinden rahatsız olan kesimlerin astıkları afişler, çevre esnafı tarafından indirildi. Yaşadıklarını Yeni Asır'a anlatan müdür Kurum, "İki saatlik teneffüs zamanı olduğu için öğrencilerimizin çoğu ya yemeğe ya kütüphaneye ya da cuma için camiye gidiyor. Buna engel olamayız, kanun var. Bize karşı yapılan yalan haberler itibar suikastidir, hedef göstermektir" dedi. Okul yönetimi, isteyen velilerden çocuklarının camiye gitmelerine izin verdiklerini ortaya koyan imzalı belgeler aldı. Cuma namazı çerçevesinde ayarlanan öğle teneffüsünde velilerinin izin verdiği öğrenciler Cuma namazına gitmeye başladı. Bu durum maalesef İzmir gibi Türkiye'nin en hoşgörülü kentlerinden birine yakışmayan bir şekilde bazılarını rahatsız etti.





AFİŞLERİ HER YERE ASTILAR

Önce sol görüşlü bir haber sitesi okul müdürü Ömür Eyüp Kurum'u "Çocukları zorla cuma namazına götürüyor" başlıklı haber yayınlayarak suçladı. Ardından da Türkiye Komünist Partisi Karataş Semt Evi üyeleri aynı haberin fotokopilerini, tramvay, otobüs, parklardaki ağaçlara, yoldaki direklere asarak Kurum'u hedef haline getirdi. Afişlerde müdürün yıllar önce çocuğunu götürdüğü sirkteki fotosunu, kendisine ait sosyal medyadan izin almadan kullandılar. Sabah okula giderken fark eden Kurum ile esnaflar tepki göstererek afişleri bulundukları yerlerden indirdi.





'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ' CEVABI

Haber içeriğinde ise müdürü, öğrenci ile velilerini gerici, yobaz, karanlık çağın insanları şeklinde hakaret cümlelerine yer verilmesi tepki topladı. Gazetecilik ilkesi gereği okul müdürünü arama zahmetinde bulunmayan haber sitesi, velilerin namaz için izin verdikleri dilekçelerden de bihaber oldukları görüldü. İftiralar için mahkemeye başvuran müdüre "basın haber özgürlüğü" denilerek ret cevabı verildi.



'BUNA ENGEL OLAMAYIZ'

Görüşünü aldığımız Müdür Ömür Eyüp Kurum, yaşadıklarına isyan ederek yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını söyledi. Kurum, "Öğrencilerimiz Anayasa ile kendilerine verilen ibadet özgürlüğü haklarını kullanıyorlar. Bana yapılan yalan haberlerle itibar suikastidir, hedef göstermektir. İnançlı bir insan olarak ben de Cuma namazlarına gidiyorum. İki saatlik teneffüs zamanı olduğu için de öğrencilerin çoğu ya yemeğe ya kütüphaneye ya da cuma için camiye gidiyorlar. Buna engel olamayız, kanun var. Bu yapılanlar çok çirkin. Ben devlet memuruyum, bu yüzden fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Ancak bu iftirayı atanlar ispatlamak zorundalar. Hedef gösterildiğim için gerginlik yaşıyorum. Dava için avukatım mahkemeye başvurdu" dedi.