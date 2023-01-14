Soyer’i kaçırdılar!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, devletin düzenleyeceği İzmir İktisat Kongresi'ne alternatif olarak düzenleyeceği 'korsan' iktisat kongresi için Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi'nde azınlık temsilcileri başta olmak üzere çeşitli kesimlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Bu arada Yeni Asır'ın iktisat konusuyla bir ilgisi olmadığı için "Birbirimizden Razıyız Buluşması" ismi verilen toplantıyla ilgili "Kel alaka" başlığıyla attığı manşet de kentte gündem oldu. Saat 17.00'de biten toplantının ardından ise çok ilginç bir gelişme yaşandı. Yeni Asır, toplantıyı değerlendiren açıklamalar yapan Soyer'e 'toplantıda ne gibi kararlar alındığı' sorusunu yöneltti. Soyer, tam sorumuzu cevaplayacağı sırada basın danışmanlarından Kıvanç Ege koruma görevlisi gibi araya girdi. Ege, soru almadıklarını belirterek Yeni Asır'ı engellemeye çalıştı ve yaşananlara anlam veremeyen Soyer'in yanına giderek, "Başkanım Yeni Asır" diyerek kendisini apar topar uzaklaştırdı.



METİN BURMALI

Soyer’den ‘kel alaka’ dedirtecek toplantı