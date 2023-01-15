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Haberler İzmir Flamingo Yolu 4 bin ziyaretçiyi ağırladı

Flamingo Yolu 4 bin ziyaretçiyi ağırladı

15.1.2023

Flamingo Yolu 4 bin ziyaretçiyi ağırladı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İzDoğa'nın 10 Mayıs 2022'de başlattığı 'Flamingo Yolu' turu İzmirlilerden yoğun ilgi gördü. Hem deniz hem kara yoluyla Gediz Deltası'ndaki kuş türlerini gözleme imkanı sunan turlarda 4 binin üzerinde misafir ağırlandı.

10 Mayıs 2022'de başlayan Flamingo Yolu tekne turları ve 14 Mayıs 2022'de başlayan otobüs turlarına 4 bini aşkın ziyaretçi katıldı. Gediz Deltası'nın güneyinde düzenlenen turlarla çok sayıda öğrenci ve 400'e yakın yabancı misafir eşsiz doğanın tadını çıkardı.

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