Jokerli sahte rapor çetesinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte engelli raporu düzenleyen şüphelilere yönelik uzun süreli gerçekleştirdikleri teknik ve fizik takibin ardından operasyonun düğmesine bastı. İzmir merkezli 18 ilde; aralarında organizatör, joker, hastane çalışanları, doktor, devlet memurları, aracı ve sahte rapor sahiplerinin de bulunduğu 380 şüphelinin yakalanmasına yönelik dev operasyon başlatıldı.





25 BİN-80 BİN LİRA ARASI PARA KARŞILIĞINDA SAHTE ENGELLİ RAPORU

Soruşturma çerçevesinde yürütülen operasyonda yeni detaylar ortaya çıkarken, gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan sağlıkçıların, hastanelerde kullanılan kayıt sistemi (Probel) üzerinden usulsüzlükler (sahte hastalık tanısı oluşturma, ilaç muafiyet raporu yazma) yapıldığı, veya rapor alabilmek için gerekli olan tetkiklere, sağlam veya engel oranı düşük kişilerin yerine çeşitli hastalıkları bulunan joker kişilerin sokularak, 249 şahsa 25 bin - 80 bin TL arası değişen ücretler karşılığında sahte engelli raporu çıkartıldığı belirlendi.

Ayrıca polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, olayla ilgili 380 şüphelinin 'Nitelikli Dolandırıcılık, Görevi Kötüye Kullanma ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarını işleyerek ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 milyon TL kamu zararına sebebiyet verdiği tespit edildi. Operasyon çerçevesinde, aralarında, 32 organizatör, 13 joker, 1 doktor ve 6 devlet memuru olmak üzere toplam 35 hastane çalışanı, 51 aracı ve 249 rapor sahibi konumunda olan şahsın bulunduğu 380 şüpheliye adli işlem uygulandı. Şüphelilerden hakkında gözaltı kararı bulunan 53 kişiden 51'i gözaltına alınırken, firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.





O ANLARIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüphelilerin "joker" diye tabir edilen kişileri rapor alabilmek için gerekli olan tetkiklere soktukları anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, "joker"in hastanede zemin katta bulunan kan verme birimi yerine, şüpheli hastane çalışanından yardım alarak 5. kattaki sadece yatan hastaların girebildiği birimde kan verdiği anlar yer aldı. Olaya dair başka bir görüntüde ise kan verme işlemi öncesi şüpheli hastane çalışanlarının hazırlık yaptıkları anlar ile bu işi planlayan kişinin hastane içerisinde joker ve rapor alacak kişiyle birlikte hareket ettiği görüldü.





"KAN ŞEKERİNİ YÜKSEK GÖSTERMEK İÇİN PİRİNÇ, TANSİYONLARININ YÜKSEK ÇIKMASI İÇİN ZEYTİN"

Ayrıca soruşturma çerçevesinde, olayla ilgili şüphelilerin, sağlık kuruluna görünecek vatandaşları, rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirdikleri, bu sayede usulsüz rapor almalarını sağlayarak bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz ulaşım kartı gibi engelli vatandaşlara tanınan birçok hizmet ve avantajdan yararlanmasını sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları da ortaya çıktı. Rapor alma sürecinin tüm aşamalarının şebeke üyeleri tarafından takip edilerek, rapor alacak şahıslara muayeneye girmeden önce kan şekerini yüksek göstermek için pirinç, tansiyonlarının yüksek çıkması için zeytin gibi besin maddelerinin yedirildiği de tespit edildi.