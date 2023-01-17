On binler Selçuk’taki Deve Güreşi Festivali’nde buluştu

41. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali Pamucak Arena'da yapılan güreşlerle sona erdi. Efes Selçuk'un yanı sıra çevre il ve ilçelerden de gelen vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği festivalin ikinci gününde Pamucak Arena'yı dolduran her yaştan on binlerce deve tutkunu, hem piknik yaptılar hem de festivalin tadını çıkardılar.

Seyirci sayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, dünyanın önde gelen festivalleri arasında yer alan, yabancı basının da yoğun ilgiyle takip ettiği, Türkiye'nin tek uluslararası deve güreşi festivali olma özelliği taşıyan Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı organizasyonuyla Efes Selçuk Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlendi.

'ALTIN ARTEMİS' HEYECANI

Güreş severlerin yakından tanıdığı pehlivan develer Altın Artemis için güreşti. Altın Artemis ödülleri deve sahiplerine protokol üyeleri tarafından takdim edildi. On binleri Pamucak Güreş Arenası'nda buluşturan festivalde pehlivan develerin bir güreşi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden belediye personeli güreş sever Mehmet Özler anısına gerçekleşti.