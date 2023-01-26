İzmir’de heyelanın vurduğu köy mezarlığı sular altında kaldı

Burası eski bir köy ve eski bir mezarlık. Tahminimizce 70 mezar suyun altında kalmıştır. Dedem, ninem, annem, babam, kardeşlerim, halalarım, hepsi burada yatıyor. Üzülüyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor. Suyun tahliye edilmesini istiyoruz ki manevi olarak huzur bulalım. Bu sular ölülerimizin üzerinde kalmasın. Eskiden mezarların başında bir Fatiha okurduk. Şimdi buraya gelmeye ürküyoruz. Ayrıca heyelan bölgesi olduğu için buraya gelmek çok zor. Yetkililer suyu akıtsın, biz de ölülerimizin başına gidip bir Fatiha okuyalım" dedi.