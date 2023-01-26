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Haberler İzmir İzmirli taksiciler ÖTV indirimi istiyor

İzmirli taksiciler ÖTV indirimi istiyor

26.1.2023

İzmirli taksiciler ÖTV indirimi istiyor

İzmir'de taksilerin açılış, kilometre ve indi-bindi ücretleri güncellendi. İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) onaylanan yeni tarifeye göre, taksi açılış ücreti 6 TL'den 7 TL'ye, kilometre başına ücret 9'den 13TL'ye, indi-bindi ücreti ise 20 TL'den 30 TL'ye yükseldi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık diğer illerin daha önce yaptığı tarife düzenlemesinin İzmir'de yeni yapıldığını söyledi. En son güncellemenin Mart 2022'de yapıldığını hatırlatan Anık, "Aradan 10 ay geçti. Girdilerin artmasıyla birlikte bu ayarlamayı yapmak durumunda kaldık. Esnafı ve vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde düzenlemeyi yaptık" dedi. Anık, "Bizler otomobil grubunda olduğumuz için sıfır araç alımında yüzde 45 ÖTV öderken diğer yolcu taşıyan gruplar yüzde 4-8 arası ÖTV ödüyor. Araçlarımızı değiştiremiyoruz. EYT'liler ve vergi barışı çıktı, taksici esnafının da unutulmamasını istiyorum" dedi.

■ NİDA ALADAĞ

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