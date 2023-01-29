Foça’da Beş Kapılar Kalesi’ni turistler akın ediyor

Phokaia Antik Kent'in en önemli savunma parçalarından biri olan Beş Kapılar bölgesi, adı üzerinde olduğu gibi surların gövdesine 5 tane kapı açılmış" diyen Aksoy "Bu kapılar daha önce denize açılıyordu, deniz sur duvarlarına kadar geliyordu.