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Haberler İzmir Foça'da Beş Kapılar Kalesi'ni turistler akın ediyor

Foça'da Beş Kapılar Kalesi'ni turistler akın ediyor

İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Foça Kalesi, diğer adıyla Beş Kapılar Kalesi, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. Ziyaretçi akınına uğrayan Beş Kapılar Kalesi büyük ilgi gördü.

İHA

29.01.2023, 13:18

Arkeolog Ertan Aksoy, sur duvarlarının üzerinde, M.Ö. 620'li yıllarda yapılmış olan Athena tapınağının kazı çalışmaları ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Foça’da Beş Kapılar Kalesi’ni turistler akın ediyor

Kibele kutsal alanının önemi hakkında bilgi veren Aksoy, "Burası deniz kenarında bulunan çok nadir kutsal alanlardan bir tanesidir. Burada Kibele'nin heykelleri bulunuyordu. Denizciler sefere çıkmadan önce bu limana geliyorlar ritüellerini gerçekleştirip seyre açılıyorlardı" dedi.

Foça’da Beş Kapılar Kalesi’ni turistler akın ediyor

Phokaia Antik Kent'in en önemli savunma parçalarından biri olan Beş Kapılar bölgesi, adı üzerinde olduğu gibi surların gövdesine 5 tane kapı açılmış" diyen Aksoy "Bu kapılar daha önce denize açılıyordu, deniz sur duvarlarına kadar geliyordu.

Foça’da Beş Kapılar Kalesi’ni turistler akın ediyor

Duvarların öncesi arkaik döneme yaklaşık 2600 yıl öncesine dayanıyor. Ancak en son bu Beş Kapılar'ın restorasyonu Osmanlı döneminde yapılıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu şehzade Mustafa'nın silahtar ağası İskender tarafından yaptırılıyor. Kapılar küçük kayıkların giriş çıkış yapabileceği şekilde yapılmış" sözlerine yer verdi.

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