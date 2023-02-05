İzmir’de fırtına ağaçları devirdi! 7 Şubat akşamına kadar sürecek

İzmir'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar ve çatılardan düşen parçalar araçlarda hasara neden oldu, deniz ulaşımında aksama yaşandı.

Kentte saat 11.15 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle şehir içi arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edildi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğü, arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 16.10'dan itibaren yeniden başladığını duyurdu.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönünden estiği kentte, bazı evlerin çatılarından kopan parçalar araçların üzerine düştü.

Bayraklı ilçesindeki bir rezidansın altında bulunan kafenin tentesi uçtu.

Konak ilçesindeki Pasaport İskelesi'nde bulunan bir simit tezgahı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle denize düşerek sulara gömüldü.

Aynı ilçedeki Plevne Bulvarı'nda rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Park halindeki iki araç hasar gördü.

Çevre esnafından Soner Kara, ağaçların yaşlı olduğunu, belediyeden budama yapılmasını talep ettiklerini söyledi. Ağaçların bakımının nadiren yapıldığını öne süren Kara, "Allah'tan insanlara bir şey olmadı ama böyle olacağı belliydi." dedi.

Otomobilinin üzerine ağaç devrildiğini gören Canol Şimşek, üzüntü yaşadı.

Şimşek, aracı 15-20 dakika önce park ettiğini belirterek, "Arabayı park edip bir kafeye oturduk. 20 dakika sonra polisten telefon geldi, görüntü ortada ama bize bir şey olmadı. Zararımızı karşılarlarsa mutlu oluruz." diye konuştu.

Soğuk havanın da etkisiyle meydanlarda ve Kordonboyu'nda sakinlik gözlendi.

Kentte kuvvetli rüzgarın, 7 Şubat akşamına kadar sürmesi bekleniyor.