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Haberler İzmir İzmir itfaiyesi deprem bölgesinde hayat kurtarıyor!

İzmir itfaiyesi deprem bölgesinde hayat kurtarıyor!

İzmir itfaiyesi, Kahramanmaraş merkezli depremin büyük yıkım oluşturduğu illerden biri olan Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İtfaiye erlerleri, askerlerle birlikte yürüttükleri çalışmalar sonucunda 1'i çocuk olmak üzere 3 vatandaşı enkaz altından kurtardı.

DHA

08.02.2023, 09:16

İzmir itfaiyesi deprem bölgesinde hayat kurtarıyor!

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Acil Kurtarma Sağlık (AKS) ekipleri ve askerlerin Hatay'da yürüttüğü arama- kurtarma çalışmalarında, Narlıca Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından biri 3,5 yaşında çocuk ile üç kişi sağ olarak kurtarıldı.

İzmir itfaiyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazların olduğu Hatay'da çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Narlıca Mahallesi'nde bir apartmanın enkazında askerlerle beraber yürüttüğü çalışmalarda biri çocuk olmak üzere üç kişiyi sağ olarak kurtardı.

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