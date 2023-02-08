İzmir itfaiyesi deprem bölgesinde hayat kurtarıyor!

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Acil Kurtarma Sağlık (AKS) ekipleri ve askerlerin Hatay'da yürüttüğü arama- kurtarma çalışmalarında, Narlıca Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından biri 3,5 yaşında çocuk ile üç kişi sağ olarak kurtarıldı.

İzmir itfaiyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazların olduğu Hatay'da çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Narlıca Mahallesi'nde bir apartmanın enkazında askerlerle beraber yürüttüğü çalışmalarda biri çocuk olmak üzere üç kişiyi sağ olarak kurtardı.