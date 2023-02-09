"İzmir Yardıma Koşuyor" kampanyasında bağış miktarı 16 milyon lirayı aştı

İzmir Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, kentteki 20 oda, borsa ve sivil toplum kuruluşu ile 16 organize sanayi bölgesinin depremin meydana geldiği gün başlattığı kampanyaya bağışlar sürüyor.

Bu kapsamda toplanan nakdi yardım miktarı 16 milyon 88 bin liraya ulaştı.

Nakdi yardımlarla deprem bölgesine gönderilmek üzere 1000 termal uyku tulumu, 2 ton et kavurma, 60 bin konserve, 3 bin battaniye, 1000 çocuk montu, 1000 çift çocuk ayakkabısı, 5 bin çocuk çorabı, 5 bin çorap, 3 bin bere, 170 ısıtıcı, 40 bin 500 paket meyve suyu, 90 çadır, 90 soba, 350 çocuk termal içlik, 1350 termal içlik, 298 elektrikli ısıtıcı alındı.

Kampanya kapsamında ayrıca 21 iş makinesi, 10 kamyon, 1 şoförlü tır ile çok miktarda jeneratör, kafa lambası, projektör, kaynak makineleri, mazot, benzin, battaniye, elektrikli ısıtıcı, bebek bezi, yorgan, yastık, ayakkabı, çorap, hijyen malzemesi, giysi, eldiven, bere, konserve yiyecek, muhtelif gıda malzemesi, su ve benzeri ayni yardımlar toplandı.

Yapılan nakdi yardımlarla alınan ihtiyaç malzemelerinin bölgeye ulaştırılmaya devam edildiği bildirildi.