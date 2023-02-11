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Haberler İzmir Yaşar Holding kurucusu Selçuk Yaşar vefat etti

Yaşar Holding kurucusu Selçuk Yaşar vefat etti

Yaşar Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşar hayatını kaybetti. Yaşar'ın cenazesi, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü İzmir Karşıyaka Beşikçioğlu Camii'nden öğle namazına müteakip kaldırılacak.

11.02.2023, 19:55

Yaşar Holding kurucusu Selçuk Yaşar vefat etti

Yaşar Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşar vefat etti.

Yaşar Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşar (98) hayatını kaybetti. Yaşar Holding'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Vizyonuyla, girişimciliğiyle, sanayiciliğiyle, topluma katkısıyla, Türkiye sevdasıyla hepimize örnek olan, fikirleriyle yol göstericimiz, Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet dileriz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.


Yaşar'ın cenazesinin, 13 Şubat Pazartesi günü İzmir Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi.

SELÇUK YAŞAR KİMDİR?
Selçuk Yaşar Türk iş insanı. Türkiye'nin önemli kuruluşlarından olan Yaşar Holdingin kurucusu ve onursal başkanıdır. İstanbullu bir annenin ve Rodoslu bir babanın çocuğu olarak Rodos'ta dünyaya geldi. Babası boya ticareti yapan Selçuk Yaşar ve ailesi 1931 yılında İzmir'e taşındı.

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