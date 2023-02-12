İzmir ve çevre illerden savcı ve adli personel, deprem bölgesinde görevlendirildi

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert'in de aralarında olduğu 3 savcı, Manisa'dan Gaziantep'e giderek göreve başladı.

Hatay ve Adıyaman'da görev yapacak 1 başsavcı vekili, 8 savcı ve 22 katip Aydın'dan yola çıktı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşad Mutlu ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, mesai arkadaşlarını Aydın Adliyesi önünde düzenlenen törenle uğurladı.

İzmir'den görevlendirilen 5 başsavcı vekili, 25 savcı ve 44 adli personel, bugün Hatay'a gidecek.

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