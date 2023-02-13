Umut Mektupları

Asrın deprem felaketi sonrası İzmir'den ve tüm kentlerden yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor. Toplanan yardım malzemelerinin arasında minik yüreklerin yazdığı mektuplar duygu dolu anların yaşanmasına neden oluyor. İzmir'de deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardım malzemeleri içerisinde gelen mektuplar görenlerin gözlerini dolduruyor.

Deprem bölgesinde çocukları düşünen minik yüreklerden birisi gönderdiği giyeceklerin üzerine 'Güzel kardeşlerim, kendi harçlıklarımla biriktirdiğim 50 TL'yi size gönderiyorum, lütfen bununla meyve suyu ve çikolata alın. Kendinize iyi bakın dualarım sizinle... Defne Gözde Günaydın notunu düştü. Yüreği kocaman çocuklardan birisi ise bir kutu içinde misketlerini göndererek, kutunun üzerine 'Rahmetli dayımdan hatıra olan misketlerimi gönderiyorum. Her zaman yanınızdayız' notunu ekledi.

SEVGİLİ ARKADAŞLARIM...

Cemre Su Elbağı isimli bir çocuk ise içinde oyuncak dolu olan kolinin üzerine resim çizdi ve 'Sevgili arkadaşlarım, hepinize geçmiş olsun. Ben sizin için Ayet-el Kürsi okudum. Allah yardımcınız olsun' yazdı. Eslem isimli bir çocuk da 'Tüm arkadaşlarıma çok geçmiş olsun. Umarım hep beraber bu kötü günleri çabucak unuturuz. Sizin eviniz gitti bizim de canımız yandı. Bu tokalardan size hediye gönderiyorum. Güzel saçlarınıza çok yakışacak. Allah yardımcınız olsun. Kemer'den sevgiyle' notunu düştü.

Kemer'de yaşayan Mustafa Çavdar, yıllar önce yaşadığı trafik kazasında bir ayağının aksak kalması nedeniyle kullandığı koltuk değneklerini deprem bölgesine göndermek için Arslanbucak Düğün Salonu'na geldi. Depremde yaralanan vatandaşların ihtiyacı olduğunu düşünerek evde sakladığı koltuk değneklerini deprem bölgesine göndermek istediğini belirten Çavdar, "Allah bize bir daha bu günleri göstermesin. Allah yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar versin" dedi. Yardım malzemelerinin hazırlanması sırasında Efe Gögeş, Beril Çivak ve Deniz Özçelik isimli çocuklar, kocaman yürekleriyle gönüllü vatandaşlara yardımcı oldu.

FATİH ŞENDİL