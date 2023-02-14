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Haberler İzmir Enkazdan çıktığında ilk kitaplarını sormuştu! Gürkan'a İzmir'den kitap desteği

Enkazdan çıktığında ilk kitaplarını sormuştu! Gürkan'a İzmir'den kitap desteği

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Antakya'da enkazdan çıkarıldıktan sonra kitaplarını soran Gürkan'a İzmir'den kitap desteği geldi. Gürkan Öztürk'ün gözyaşlarını tutamadığı ve destekten ötürü teşekkür ettiği belirtildi

AA

14.02.2023, 13:37

Enkazdan çıktığında ilk kitaplarını sormuştu! Gürkan’a İzmir’den kitap desteği

Ürgen Paşa Mahallesi Altınevler Sitesi'ndeki enkazdan depremden 63 saat sonra çıkarılan 19 yaşındaki Gürkan Öztürk'ün ambulansta enkaz altında kalan kitaplarına üzüldüğünü ifade etmesi üzerine İzmir'de yayınevi bulunan Sinan Kuzucu ve İzmir Adliyesi personeli harekete geçti.

Depremlerin ardından bölgede görev yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Onur Dinç'e gönderilen yeni ders kitapları, adliye personeli tarafından Öztürk'e ulaştırıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Onur Dinç, yaptığı açıklamada telefonla görüştüğü Gürkan Öztürk'ün gözyaşlarını tutamadığını, destekten ötürü teşekkür ettiğini söyledi.

Dinç, İzmir Adliyesi personeli olarak Öztürk'ün her zaman yanında olacaklarını, ona sahip çıkacaklarını ifade etti.

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